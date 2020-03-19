Знаменитая украинская певица Анна Седокова появилась на съемках шоу "Квартира 69" в довольно дерзком имидже

Несмотря на то, что сейчас введены ограничения в связи с эпидемией коронавируса, Анна не стала ограничивать свою работу и продолжает активно продвигать съемки нового шоу, которое решила анонсировать несколько дней назад, пишет Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори певица предстала в довольно необычном наряде - свободной черной кофте с принтом огня на руках. На лице звезды красовался яркий макияж, а также можно заметить специальный фильтр Инстаграм, который заметно изменил внешность звезды.

Тем не менее, кадры выглядят неудачными, так как из-за освещения и фильтра кожа звезды кажется слишком смуглой и неестественно темной.

Сама Анна рассказала в ролике о своем шоу и о том, что у нее осталось мало свободного времени из-за постоянных съемок. Поскольку кадры Анна представила в специальном разделе, то поклонники не смогли оставить своих замечаний в ее адрес.

До этого Седокова появилась на съемках шоу "Квартира 69" в одном боди.

Так, в этот раз на представленных фото звезда с пышными и распущенными волосами показала себя в цветном боди, с ремнем на талии и необычных колготках в клеточку. Причем на некоторых кадрах свой наряд звезда дополнила красным свободным плащом.

«Через час закончится наш первый съёмочный день #Квартира69 и я собрала тут лучших. Тех, кто отзывается в моем сердце, тех, кем я искренне восхищаюсь, потому что они не похожи ни на кого, потому что стандарты на для нас ❤️ Скоро в эфире #квартира69 #69apt 🎥💥», – подписала кадры Анна.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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