Лариса Долина удивила поклонников резко помолодевшим и похудевшим видом

64-летняя российская певица тщательно следит за своей фигурой. Известно, что для поддержания формы она сидит на диете и выделяет время на занятия спортом. Результат таких стараний, как говорится, на лицо: Долина может похвастаться весьма впечатляющей для своего возраста фигурой.

Впрочем, некоторые поклонники считают, что ее лицо выглядит подозрительно молодо. Это провоцирует многочисленные слухи о пластических операциях. Однако, сама певица категорически их отрицает.

Внешность Долиной в очередной раз вызвала бурные дискуссии на днях, когда звезда появилась в программе «Привет, Андрей» и произвела настоящий фурор своим видом. Стилистка сделала фото певицы и поделилась им в своем Инстаграм, где снимок тут же начали комментировать люди.

«Мы как обычно красивые и стройные! макияж и причёска для моей любимой ЛА», - подписала фото стилистка.

На снимке можно увидеть, что Долина заметно похудела. Для передачи ей выбрали стильный брючный костюм и простую укладку с выпрямленными волосами. Лицо артистки выглядит совсем гладким для ее возраста.

«Какая же она элегантная и благородная!», «Шикарная женщина», «Выглядит бомбически!», «Таинственная история Ларисы Долиной) определенно с каждым годом все прекраснее», «Ух ты! Здорово!», - пишут люди в комментариях к снимку.

Ранее мы писали о том, что дочка Долиной Лина поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором они с мамой позируют перед зеркалом в гримерке. Если девушка предстала в обычном виде (темном пальто, полосатой рубашке и очках), то ее мать не на шутку напугала внешним видом.

Бледная кожа, синюшные веки и скулы, серое платье и растрепанные волосы - все это стало частью грима, ведь, оказывается, артистка играет в мюзикле Алексея Франдетти "Суини Тодд, маньяк-цирюльник на Флит-стрит". Показ прошел накануне в Театре на Таганке. Долина исполняет одну из главных ролей - миссис Ловетт, сообщницу маньяка - оттуда и этот кладбищенский образ.

Напомним, бледная Долина плюнула на все и вышла на сцену в лохмотьях: "Так похудела...".

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