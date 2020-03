View this post on Instagram

Дзвоніть частіше своїм рідним. Зараз наші найближчі потребують особливої уваги. Люди літнього віку у зоні ризику зараження вірусом, тому наша справа подбати, щоб у наших бабусь і дідусів буди всі необхідні речі для убезпечення. Будьте здорові, бережіть себе і близьких. #карантин #язалишаюсьвдома