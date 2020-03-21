Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая опубликовала видео, на котором обратилась к украинцам

Звезда записала видео, сидя в белом топе и голубом жакете, пишет Politeka.net.

Модель напомнила людям, что сейчас люди пожилого возраста более уязвимы, поэтому попросила всех позвонить своим родственникам, чтобы спросить как у них дела. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Сейчас наши близкие требуют особого внимания. Люди пожилого возраста в зоне риска заражения вирусом, поэтому наше дело позаботиться, чтобы у наших бабушек и дедушек были все необходимые вещи для обеспечения безопасности. Будьте здоровы, берегите себя и близких. #Карантин #язалишаюсьвдома", - подписала кадры звезда.

Стоит отметить, что Осадчая выглядела на видео очень респектабельно. Она разговаривала спокойным голосом и улыбалась.

Макияж с акцентом на глаза дополнил образ красотки.

За час пост собрал более 30 тысяч лайков и много коментариев.

"Спасибо вам за вчерашний уютный , семейный эфир у камина👍❤️. Сегодня пересмотрела его еще раз! Вы классная пара, люблю вас❤️", "Шикарная Лошадинная Улыбочка!", "Благодарю за позитивный настрой!!!", "Спасибо большое Вам за прекрасные слова и тёплый посыл. Можно вопрос?", "Вы невероятная !!!! Я люблю Вас 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓", "Спасибо, Катя Вы невероятная!", "Какая милашка", "На счёт картин за вами?", "Да, звоним)", "Спасибо и вы берегите себя💙", "Каждый день созваниваемся 🙏 очень переживаю, т.к. мама ездит на работу каждый день, а людей на улице уйма, карантин у них для галочки 😒", "Даст Бог, Катюша, все обойдется🙏🏻!", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая позировала вместе с мужем Юрием Горбуновым. Модель была в белой футболке с надписью, при этом на ней не было ни грамма макияжа. На шее красотки блестели золотые цепочки. Катя улыбалась и смотрела в камеру.

При этом муж телеведущей находился позади нее на лестнице, звезда держал в руке телефон. Горбунов надел синию футболку и черные шорты.

За 2 часа пост собрал почти 12 тысяч лайков.

Напомним, что Осадчая без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни: "Несмотря ни на что...".

А еще Politeka писала, что Катя Осадчая в тонкой майке похвасталась жаркими фото с подругой: Горбунов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что Осадчая в "изоляции" дала совет украинцам: "Обращайте внимание на...".