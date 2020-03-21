Українська телеведуча, модель Катя Осадча опублікувала відео, на якому звернулась до українців

Зірка записала відео, сидячи в білому топі і блакитному жакеті, пише Politeka.net.

Модель нагадала людям, що зараз люди похилого віку більш вразливі, тому попросила всіх зателефонувати своїм родичам, щоб запитати як у них справи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Зараз наші близькі вимагають особливої уваги. Люди похилого віку в зоні ризику зараження вірусом, тому наша справа подбати, щоб у наших бабусь і дідусів були всі необхідні речі для забезпечення безпеки. Будьте здорові, бережіть себе і близьких. #Карантин #язалишаюсьвдома", - підписала кадри зірка.

Варто відзначити, що Осадча виглядала на відео дуже респектабельно. Вона розмовляла спокійним голосом і посміхалася.

Макіяж з акцентом на очі доповнив образ красуні.

За годину пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дякую вам за вчорашній затишний , сімейний ефір біля каміна👍❤️. Сьогодні переглянула його ще раз! Ви класна пара, люблю вас❤️", "Шикарна Кінська Посмішка!", "Дякую за позитивний настрій!!!", "Дякую Вам за прекрасні слова і теплий посил. Можна питання?", "Ви неймовірна !!!! Я люблю Вас 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓", "Дякую, Катя Ви неймовірна!", "Яка красуня", "На рахунок картин за вами?", "Так, дзвонимо)", "Спасибі і ви бережіть себе💙", "Кожен день зідзвонюємося 🙏 дуже переживаю, тому що мама їздить на роботу кожен день, а людей на вулиці сила-силенна, карантин у них для галочки 😒", "Дасть Бог, Катюша, все обійдеться🙏🏻!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча позувала разом з чоловіком Юрієм Горбуновим. Модель була у білій футболці з написом, при цьому на ній не було ні грама макіяжу. На шиї красуні блищали золоті ланцюжки. Катя посміхалася і дивилася в камеру.

При цьому чоловік телеведучої знаходився позаду неї на сходах, зірка тримав у руці телефон. Горбунов вдягнув синю футболку та чорні шорти.

За 2 години пост зібрав майже 12 тисяч лайків.

Нагадаємо, що Осадча без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті: "Незважаючи ні на що...".

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