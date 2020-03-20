Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", показалась во всей красе
Звезда появилась в черном платье и заворожила формами, пишет Politeka.net.
Артистка предстала в наряде, который обтянул ее сочные ягодицы, а также стройную талию. Платье спускалось с плеч, придав образу еще большей соблазнительности.
При этом фотограф не захватил лица Марта, а лишь ее яркие губы.
Марта держала в руках букет тюльпанов разных цветов, позируя у шторы. Формы звезды достойны всяких похвал.
Срочно: карантин продлили, названа новая дата освобождения
"Прутся на рынок": в Киеве разгорелся скандал из-за пенсионеров в маршрутках во время карантина
Звезда «Танців з зірками» раскрыла всю правду о романе с экс-возлюбленным Билык: «Сбежала пока…»
Доплата к пенсиям из-за карантина: "деньги перечислят тем, кто..."
"Качали сегодня 🍑 с @telendiy_yuliia. Если выживу, к лету будет 🔥)))
До сих пор не понимаю, как в такой нежной девушке поместилась такая физическая сила и настойчивость, причем с любовью .. без ненужного нажима. Спасибо ❤️", - подписала фото Марта, намекнув, что начакачала ягодице благодаря занятиям со знакомой.
За час пост собрал более 300 лайков и немного комментариев.
"Спасибо за доверие, мой талантливый и очень усердный спортсмен! Продолжение следует🙌", - написала в ответ тренер Марты.
Напомним, Марту Адамчук сфотографировали снизу, таким образом казалось, что она очень высокая.
Волосы красотка закинула назад, она совершенно не улыбалась и смотрела в камеру своими почти черными глазами.
При этом на артистке блестел черный верх видимо, из пайеток.
Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в "королевском" платье зеленого оттенка с невероятно пышной юбкой. Артистку засняли на улице рядом с офисным зданием.
Звезда накинула на плечи черный пиджак. Марта позировала со спины, удерживая двумя руками необъятную юбку и кокетливо смотрела через плечо в камеру. Яркий макияж дополнил соблазнительный образ красотки.
За считанные минуты кадр получил несколько сотен "сердечек".
Напомним также, что Марта Адамчук позировала в черном вельветовом наряде на пуговицах. Сквозь тонкую ткань проглядывалось белье Марты.
На шее артистки заметна тонкая цепочка с кулоном, а на плече - ручка от сумочки.
Марта сделала укладку, заложив за ушко волосы с одной стороны, тем самым она засветила аккуратную сережку.
Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".
Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".