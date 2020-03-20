Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", показалась во всей красе

Звезда появилась в черном платье и заворожила формами, пишет Politeka.net.

Артистка предстала в наряде, который обтянул ее сочные ягодицы, а также стройную талию. Платье спускалось с плеч, придав образу еще большей соблазнительности.

При этом фотограф не захватил лица Марта, а лишь ее яркие губы.

Марта держала в руках букет тюльпанов разных цветов, позируя у шторы. Формы звезды достойны всяких похвал.

"Качали сегодня 🍑 с @telendiy_yuliia. Если выживу, к лету будет 🔥)))

До сих пор не понимаю, как в такой нежной девушке поместилась такая физическая сила и настойчивость, причем с любовью .. без ненужного нажима. Спасибо ❤️", - подписала фото Марта, намекнув, что начакачала ягодице благодаря занятиям со знакомой.

За час пост собрал более 300 лайков и немного комментариев.

"Спасибо за доверие, мой талантливый и очень усердный спортсмен! Продолжение следует🙌", - написала в ответ тренер Марты.

Напомним, Марту Адамчук сфотографировали снизу, таким образом казалось, что она очень высокая.

Волосы красотка закинула назад, она совершенно не улыбалась и смотрела в камеру своими почти черными глазами.

При этом на артистке блестел черный верх видимо, из пайеток.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в "королевском" платье зеленого оттенка с невероятно пышной юбкой. Артистку засняли на улице рядом с офисным зданием.

Звезда накинула на плечи черный пиджак. Марта позировала со спины, удерживая двумя руками необъятную юбку и кокетливо смотрела через плечо в камеру. Яркий макияж дополнил соблазнительный образ красотки.

За считанные минуты кадр получил несколько сотен "сердечек".

Напомним также, что Марта Адамчук позировала в черном вельветовом наряде на пуговицах. Сквозь тонкую ткань проглядывалось белье Марты.

На шее артистки заметна тонкая цепочка с кулоном, а на плече - ручка от сумочки.

Марта сделала укладку, заложив за ушко волосы с одной стороны, тем самым она засветила аккуратную сережку.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".