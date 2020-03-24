Бывший бойфренд популярной певицы Дженнифер Лопес Дэвид Круз ушел из жизни в возрасте 51 года

Об этом информирует портал TMZ.

По информации журналистов, Дэвид Круз, с которым Дженнифер Лопес встречалась почти 10 лет, страдал от болезни сердца.

Во время очередного кризиса врачам не удалось его спасти.

Информацию о кончине Дэвида Круза журналистам подтвердила его 18-летняя возлюбленная Иса.

"Он был добрым и любящим. Он никогда ни за что не держался и всегда был очень открытым ... Он был преданным отцом, он помог поднять на ноги своего пасынка. Он любил Yankees и Knicks. Он любил ходить со мной в театр. Больше всего я любила семейные свидание, когда мы с детьми куда-то выбирались. Любое наше общение он заканчивал словами: "Я люблю тебя", - заявила девушка в комментарии журналистам.

Напомним, что Дженнифер и Дэвид учились вместе в одном классе и начали встречаться с 15-летнего возраста. Их любовные отношения длились почти 10 лет, и за этот промежуток времени они успели побывать на различных светских мероприятиях.

О теперешней жизни Круза известно немного, лишь то, что последние годы он работал автомехаником в Нью-Йорке.

Ранее мы рассказывали о том, что Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци совсем в неприглядном виде. 50-летняя звезда шла из спортзала в спортивном костюме. Она была без макияжа и укладки. Сразу заметно, что у звезды короткие волосы. Кроме того, на коже не было идеального загара.

Несмотря на это, Лопес все еще остается кумиром миллионов. Зимой она стала приглашенной звездой на шоу Супербоула. Это, по словам звезды, величайшее признание артиста. 50-летняя Лопес уделяет много внимания спорту и тренировкам. Поэтому ее фигура выглядит потрясающе.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.