Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась фигурой в белоснежном боди
Из-за карантина скандально известная артистка вынуждена оставаться дома, отменив выступления и планы на ближайший отдых. Тем не менее, эпатировать публику звезде удается и дома, публикуя провокационные фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В этот раз эпатажная артистка решила поделиться кадром из черно-белой фотосессии, в которой она появилась в одном лишь белоснежном боди. Позировала при этом балерина без белья, что отчетливо видно на кадре. Дополняют при этом образ звезды украшения из перьев, вплетенные в волосы.
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В руках же Настя держит, похоже, балетную пачку - часть своего костюма, также сделанную из перьев белого цвета.
«Сегодня День работника Культуры. С 28 марта в стране карантин. Давайте беречь друг друга. И несмотря ни на что, поздравляю всех причастных с днем работников Культуры!🙏 #анастасияволочкова», – подписала новый кадр Анастасия.
До этого же заметно похудевшая и уставшая балерина появилась без макияжа в излюбленных шерстяных сапогах и коротких шортах с майкой перед женщиной, которая провела с ней сеанс. Сама звезда выглядела несколько измученно и даже засветила реальный вид своей кожи.
Из-за положения, которое приняла Анастасия, сидя на краю светлого кресла, можно заметить обвисшую кожу на ногах Анастасии. Совсем не такую идеальную, как ранее нахваливала свои формы сама звезда.
«В сегодняшние дни хаоса и паники у многих (хотя призываю всех не паниковать и не впадать в депрессию), помощь психолога может оказаться крайне необходимой и стать подмогой!👍
Мы долго размышляли о многом.. И в частности о том, что нужно согласиться и принять ситуацию карантина и ограничения общения с большим количеством людей, не впасть в депрессию оттого, что мы лишены возможности НА ВРЕМЯ выходить на сцену🙏», – написала Волочкова.
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