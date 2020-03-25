Как известно, российская певица Юлия Началова умерла более года тому назад - скончалась 16 марта 2019 года...

Так подруга артистки рассказала, что перед смертью исполнительница очень мучилась - от псориаза. Об этом пишут россСМИ. В частности в одной из ТВ-передач близкая подружка Началовой рассказала журналистам, что кроме как от подагры и сахарного диабета, Юлия еще страдала из-за кожной инфекции:

«Юля была в панике, она пыталась лечиться, ходила на прием к дерматологам. Ведь это заболевание доставляло ей массу хлопот. Не физическую боль, а именно душевную. Она — молодая женщина, певица, привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене, но из-за псориаза вынуждена была от открытых платьев отказаться, потому как пятна были по всему телу, и их невозможно было скрыть».

Началова сидела тогда на специальной диете и всячески пыталась избавиться от темных пятен на теле:

«…Покупала комбинезоны, брючные костюмы. Но в них тоже чувствовала себя не слишком комфортно. Из-за того, что одежда была закрытой, Юля обильно потела. Пятна начинали чесаться. В общем, проблем этот псориаз ей доставил немало. При этом открыто о своей болезни она старалась не говорить. Юлька очень переживала, когда у нее спрашивали о здоровье. Ей хотелось всегда быть молодой и красивой», - отметила подруга умершей артистки и добавила о примечательном случае также:

«Как-то к ней подошел один знакомый журналист и спросил: «Юля, как здоровье?» Она изменилась в лице. А потом долго его просила: «Пожалуйста, не пиши ничего о моем здоровье. Обещаешь?» Она очень переживала, что все ее болячки станут известны общественности. И хотела, чтобы об этом говорили поменьше».

Ранее мы рассказывали, что после смерти артистки ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с известным российским футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и родной отец.

После внезапной смерти Юлии ее родители прошли курс реабилитационного лечения в одной из клиник Израиля. Лечение, которое оплатил обеспеченный поклонник Юлии Началовой, заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.

А еще ранее по словам Виктора Началова, близкие певицы не до конца осознали тот факт, что в организме Юлии начался воспалительный процесс и к каким последствиям он мог привести.

Более того, медики уверяли их, что ничего плохого в этом нет, но по каким-то причинам отводили в сторону глаза.

Виктор и Таисия Началовы не придали этому должного внимания и решили отдохнуть. В один момент зазвенел телефон и на экране высветилось "Врач", после чего у родителей Юлии Началовой дрогнуло сердце.

«Все, — услышал я глухой голос доктора. — Все. Ничего не смогли поделать», - цитируют журналисты Виктора.

В тот момент родители певицы не могли понять, какое горе произошло. Им хотелось кричать на весь мир о своей беде, но они сдерживали себя, ведь рядом стояла дочь Юлии.

Ребенок смотрел на бабушку и дедушку испуганными глазами и молчал, боясь их напугать.

Напомним, дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.

Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.

Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.