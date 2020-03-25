Як відомо, російська співачка Юлія Началова померла понад рік тому - пішла з життя 16 березня 2019 року...

Так подруга артистки розповіла, що перед смертю виконавиця дуже мучилася від псоріазу. Про це пишуть росЗМІ. Зокрема в одній з ТВ-передач близька подружка Началової розповіла журналістам, що крім як від подагри і цукрового діабету, Юлія ще страждала через шкірну інфекцію:

«Юля була в паніці, вона намагалася лікуватися, ходила на прийом до дерматологів. Адже це захворювання доставляло їй масу клопоту. Не фізичний біль, а саме душевний. Вона - молода жінка, співачка, звикла з'являтися у відвертих нарядах на сцені, але через псоріаз змушена була від відкритих суконь відмовитися, бо як плями були по всьому тілу, і їх неможливо було приховати».

Началова сиділа тоді на спеціальній дієті і всіляко намагалася позбутися темних плям на тілі:

«…Купувала комбінезони, брючні костюми. Але в них теж відчувала себе не дуже комфортно. Через те, що одяг був закритим, Юля рясно потіла. Плями починали свербіти. Загалом, проблем цей псоріаз їй приніс чимало. При цьому відкрито про свою хворобу вона намагалася не говорити. Юлька дуже переживала, коли у неї питали про здоров'я. Їй хотілося завжди бути молодою і красивою», - зазначила подруга померлої артистки і додала про примітний випадок також:

«Якось до неї підійшов один знайомий журналіст і запитав: «Юля, як здоров'я?» Вона змінилася в обличчі. А потім довго його просила: «будь-ласка, не пиши нічого про моє здоров'я. Обіцяєш?» Вона дуже переживала, що всі її болячки стануть відомі громадськості. І хотіла, щоб про це говорили менше».

Раніше ми розповідали, що після смерті артистки її єдина дочка Віра, яку вона народила у шлюбі з відомим російським футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею і дідусем. Віктор і Таїсія Началови душі не чують у внучці. Активно бере участь в житті дочки і рідний батько.

Після раптової смерті Юлії її батьки пройшли курс реабілітаційного лікування в одній з клінік Ізраїлю. Лікування, яке оплатив забезпечений прихильник Юлії Началової, полягала, насамперед, у наданні психологічної допомоги.

А ще раніше за словами Віктора Началова, близькі співачки не до кінця усвідомили той факт, що в організмі Юлії почався запальний процес і до яких наслідків він міг привести.

Більш того, медики запевняли їх, що нічого поганого в цьому немає, але з якихось причин відводили вбік очі.

Віктор і Таїсія Началови не надали цьому належної уваги і вирішили відпочити. В один момент задзвенів телефон і на екрані висвітилось "Лікар", після чого у батьків Юлії Началовой здригнулося серце.

«Все, — я почув глухий голос доктора. — Все. Нічого не змогли вдіяти», - цитують журналісти Віктора.

В той момент батьки співачки не могли зрозуміти, яке горе сталося. Їм хотілося кричати на весь світ про свою біду, але вони стримували себе, адже поруч стояла донька Юлії.

Дитина дивився на бабусю і дідуся переляканими очима й мовчав, боячись їх налякати.

Нагадаємо, донька Юлії Началової вперше вийшла в світ після смерті матері.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Юлії Началової виграв суд проти покійної співачки.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Началової щиросердно зізнався після смерті співачки.