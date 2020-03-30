Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла в Инстаграме рассказала о липосакции

На кадрах Алла сидит в кресле в куртке и футболке. Волосы у нее были собраны в хвост. На фоне можно увидеть журнальный столик, стул и другие элементы интерьера. На кадрах она добавила рисунок микрофона возле уха. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанат спросил у Аллы, действительно ли она хочет липосакцию или это шутка.

"То, что девушка задала такой странный вопрос и получила такой странный ответ. Конечно, ничего не собираюсь делать: ни липосакцию, ни ринопластику", - сказала Добкина.

Ранее мы сообщали, что старшая дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла поделилась с поклонниками самым сокровенным.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала видео со своим сыном Марком.

«Юный музыкант. Дедушка..нам такой нужен на 2 годика», - написала Алла под видео.

Отметим, что Михаил Добкин не сдержался и ответил на обращение дочери, предложив ей сначала купить гитару. Алла ответила, что можно и гитару.

Сообщалось, что дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала новое фото в Инстаграм.

На фото Алла позировала в белых штанах и черном пиджаке. Под ним можно увидеть футболку или майку. Образ Добкина дополнила пышной укладкой волос и кроссовками. Фото делала дочь политика в зеркало на телефон. На фоне можно увидеть стелажи, столики и другие элементы интерьера салона красоты.

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