Популярна українська співачка Світлана Лобода здивувала несподіваними словами про свою подругу і продюсера

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ох, Натік, Натік .....Скільки прожито, пережито, досягнуто...Ще б стільки ...та багато-багато разів!!!!😁🤞🤞Блага Звістка з року в рік -Твій День, Нателлочка❤️Будь щаслива , Будь спокійна , ми вже зробили так багато за свої 30)) і у нас ще все життя !!! У тебе великі плани , реализовывай їх і нехай небо тобі допомагає!Будь щаслива , здорова!! Люби і будь в любові 🤲Я поруч . Завжди .Щоб не відбувалося ..Ти ж знаєш)🤩Шовкятик цілу 😘 п. с. і, ма, купіть мені вже Греммі.... у сувенірній лавці», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що пост Лобода супроводжувала знімками, де вона притулилася до своєї подруги і продюсеру Нателле Крапівіною.

«Красуня», «народиться в такий день, це велике свято і честь!», «Якщо купувати греммі то у Біллі Айлиш найкращий варіант», «Оу, якщо Вас запросять на премію Греммі, Ви не залишите шансів іншим артистам», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Світлана Лобода влаштувала вдома задушевні бесіди з близькою подругою і колегою Нателлой Крапівіною, розкривши таємниці особистого життя.

В цей раз знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з близькою подругою Нателлой, яка багато років займала посаду гендиректора, співпрацюючи із зіркою.

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