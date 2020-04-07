Популярна українська співачка Світлана Лобода здивувала несподіваними словами про свою подругу і продюсера

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ох, Натік, Натік .....Скільки прожито, пережито, досягнуто...Ще б стільки ...та багато-багато разів!!!!😁🤞🤞Блага Звістка з року в рік -Твій День, Нателлочка❤️Будь щаслива , Будь спокійна , ми вже зробили так багато за свої 30)) і у нас ще все життя !!! У тебе великі плани , реализовывай їх і нехай небо тобі допомагає!Будь щаслива , здорова!! Люби і будь в любові 🤲Я поруч . Завжди .Щоб не відбувалося ..Ти ж знаєш)🤩Шовкятик цілу 😘 п. с. і, ма, купіть мені вже Греммі.... у сувенірній лавці», - йдеться в повідомленні.

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Ох, Натик, Натик ..... Сколько прожито, пережито, достигнуто... Ещё бы столько ...да много-много раз!!!!😁🤞🤞 Благая Весть из года в год -Твой День, Нателлочка❤️ Будь счастлива , Будь спокойна , мы уже сделали так много за свои 30)) и у нас ещё вся жизнь !!! У тебя большие планы , реализовывай их и пусть небо тебе помогает! Будь счастлива , здорова!! Люби и будь в любви 🤲 Я рядом . Всегда .Чтобы не происходило ..Ты же знаешь)🤩 Шовкятик целую 😘 п.с. и, ма, купите мне уже Грэмми.... в сувенирной лавке !!!😂😂😂😂😂 @natellakrapivina #happybirthday 👻❤️

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Звернемо увагу, що пост Лобода супроводжувала знімками, де вона притулилася до своєї подруги і продюсеру Нателле Крапівіною.

«Красуня», «народиться в такий день, це велике свято і честь!», «Якщо купувати греммі то у Біллі Айлиш найкращий варіант», «Оу, якщо Вас запросять на премію Греммі, Ви не залишите шансів іншим артистам», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Світлана Лобода влаштувала вдома задушевні бесіди з близькою подругою і колегою Нателлой Крапівіною, розкривши таємниці особистого життя.

В цей раз знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з близькою подругою Нателлой, яка багато років займала посаду гендиректора, співпрацюючи із зіркою.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа

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