Российская ведущая Елена Летучая получила серьезную травму на шоу «Танцы со звездами»
Звезда программы «Ревизорро», которую некоторые называют «российской Олей Фреймут», была вынуждена покинуть российскую версию танцевального проекта из-за того, что сломала ребро, готовясь к своему первому выступлению.
Изначально Летучая подумала, что это был просто ушиб, однако боль не проходила и звезда все сильнее волновалась. Ей приходилось принять обезболивающее перед выступлением, а после танца ей стало хуже.
«Влад взял меня за бок в танце, и я упала практически без сознания», - призналась ведущая.
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Она рассказала, что тренировалась с партнером ночи напролет, надеясь, что все же сможет продолжить борьбу. Однако, перед эфиром врачи запретили ей в течение ближайших трех недель вообще заниматься танцами.
«Больше десяти дней у меня перелом ребра — так мы танцевали румбу. Теперь врачи сказали, что больше нельзя танцевать — нужен покой. Я плакала, было обидно, мы так старались», - рассказала Летучая.
Одна из конкурсанток Мария Порошина обратилась к организаторам шоу с просьбой дать паре Летучей шанс вернуться в проект после ее выздоровления. Однако, жюри поступило по-своему и предложило Летучей выступить позднее со специальным номером.
Напомним, растрепанная Фреймут сразила уставшим видом с синяками под глазами.
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