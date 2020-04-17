Главным героем знаменитого шоу "Холостяк-10" стал молодой пилот и владелец летной школы Максим Михайлюк

Молодой мужчина привлек внимание девушек своей красотой и харизматичным поведением. Максим всю свою жизнь хотел стать пилотом, поэтому упорно трудился, чтобы пройти обучение в лучшей школе для летчиков США. Решив принять участие в шоу, Михайлюк попал в центр внимания пользователей сети Инстаграм, каждое фото звезды не обходится без внимания, пишет Politeka.

История мужчины не менее интересная - его отец был авиадиспетчером, еще маленьким мальчиком он ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты и представлял, что однажды тоже поднимется в небо за штурвалом одного из них.

"Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня", - ранее рассказывал Михайлюк. Романтичная история не оставила равнодушным поклонниц главного героя "Холостяка", который не мало путешествовал. Предлагаем вашему вниманию топ-подборку фото героя, сделанных до участия в знаменитом шоу.

Отметим, еще четыре года наад мужчина решил открыть в Майами школу под названием Flymax для того, чтобы в ней обучались те, кто желает стать пилотом. Максиму пришлось получить лицензию пилота-инструктора и пройти проверку, а также получить сертификат Федеральной авиационной администрации США.

Михайлюк налетал уже более 4 тысяч часов. Он успешно пилотирует маленькими самолетами и большими лайнерами, может совершить безопасную посадку в аэропортах, которые расположены в горной местности и делиться этими знаниями с будущими пилотами.

Сейчас Максим проживает сразу в двух странах - а Украине и США, но желает найти вторую половинку в проекте "Холостяк".

Также бывшая участница знаменитого шоу "Холостяк-10" Наталья Масленникова раскрыла пикантные секреты со съемок проекта.

Так, Наталия решила рассказать, что же происходит на шоу «Холостяк», который смотрят миллионы телезрителей, но никто не знает из поклонников, что же скрывают «за кулисами». Съемки первого эфира, самого начала церемонии, продлилась в общей сложности целых 40 часов!

«Это без учёта того, что с самого утра мы просыпаемся, нас красят визажисты, одевают стилисты и съёмка начинается ближе к ночи. 40 часов съёмки и потом заселение в дом. За это время я успела умереть и воскреснуть 2 раза к ряду ✝️», - комментирует первый эфир звезда.

Напомним, Новый герой шоу "Холостяк" поразил внешним видом

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