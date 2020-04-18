Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, похвасталась соблазнительными снимками на карантине

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских на самоизоляции активно занимается своей фигурой и здоровьем - певица даже смогла немного похудеть. Все это с помощью регулярных домашних тренировок и правильного питания. Особенно это видно по новым фото, которые она не устает демонстрировать своим многочисленным поклонникам.

На свежем фото певица предстала в соблазнительном образе, облачившись в экстремальное мини с закрытым вырезом. Не все поклонники поздравили Настю с потерей веса, многие заметили, что лучше остановится на этом.

Так, Настя подчеркнула формы облегающим палате с длинными рукавами. Благодаря хайлайтеру, кожа звезды будто светится изнутри, макияж также сделан с использование иллюминайзера и выполнен в естественных тонах. Волосы собраны в пышный высокий хвост. В качестве аксесуаров – свисающие длинные серьги.

На первом фото девушка держится руками за тонкую талию. Сразу заметно насколько сильно она сбросила своего веса. На втором снимке Настя соблазнительно выгнулась поближе к объективу.

В подписи знаменитая красотка предложила поклонникам выбрать фото, которое им понравилось больше.

Пользователи сети поспешили это сделать. Кроме того, к фото можно встретить немало теплых слов и комплиментом от поклонников для своей любимицы. Были и те пользователи сети, которые раскритиковали Каменских за чрезмерную худобу, ведь, кажется, что ее сейчас ветром сдует.

"Настюшь , на тебя можно смотреть вечно ) ты умничка", "Шикарно красивая ❤❤❤", "Настя,хватит худеть! 😉😘❤️", "Вы всегда красивая 🤩🤩👍нет слов 🤗", "Настенька, фтгура огонь!", " На карантине и такая худая!!! 🤗🤗 Без обид восхищаюсь", "Сплошной фотожоп😁😂", "Остановись, детка".

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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