Известная певица Тина Кароль похвалилась новым достижением любимого мужчины

Артистка после наступления карантина решила не игнорировать просьбы поклонников и наконец-то стала лично вести свой профиль в Инстаграм, делиться снимками из дома, показывать, как проводит время с Вениамином - со своим любимым маленьким мужчиной. В этот раз звезда показала новые успехи мальчика, которым очень гордится, сообщает Politeka.

Как оказалось, Веня получил награду за отлично пройденный курс по математике. Отметим, Вениамин уже давно обучается в Лондоне, а сама артистка очень гордится им и, несмотря на то, что они редко видятся, полностью уважает решения ребенка по тому, какие именно ему выбирать специальности.

Отметим, сегодня звезда с удовольствием пообщалась с мальчиком на английском и украинском языке. Певица также наглядно показала награду мальчика на компьютере.

После того, как был введен карантин, певица осталась с сыном на самоизоляции и делится кадрами из дома впервые за долгое время.

Стоит отметить, что до этого работник одного из украинских телеканалов Владимир Завадюк записал видео, в котором рассказал о Тине Кароль и Дане Балане. Как известно, Кароль и Балан сейчас очень интересны украинцам, так как ходят слухи о их романе. Долгое время обсуждались ухаживания Дана на "Голосе", где он с Тиной был судьей.

Он отметил, что роман перестают скрывать и рассказал историю:

"Мы обсуждали суперфинал с тренерами. И здесь Данну кто-то позвонил в дверь и Тина говорит: "Дан, кто это? Кто к тебе пришел?". После этого Дан говорит: "Тиночка, не волнуйся, все хорошо, ты у меня только одна". И тут звучит голос Алексея, который говорит: "Да бросьте, вы ведь уже в одной квартире, в одном доме живете".

Напомним, Дана Балана застукали в объятиях мужчины, Тина Кароль не простит

А еще Politeka писала, что Тина Кароль и Регина Тодоренко показали, чем соблазняют мужчин

Также Politeka сообщала, что Дан Балан потерял голову и публично обласкал Тину Кароль