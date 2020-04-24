Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала горячее видео в белом боди

Звезда рассказала, что делает чтобы оставаться в форме.

Она рассказала, что против того, чтобы на карантине держать строгое питание и изводить себя многочасовыми тренировками. Для организма это большой стресс, да и нервная система сейчас перегружена. Все это безусловно подрывает и иммунитет. Нужно просто оставаться в гармонии с собой.

«👉🏻 Для начала достаточно добавить физические нагрузки. Любые: качать пресс, сделать растяжку, размяться, приседать, прыгать на скакалке. Главное, регулярно минут 30-60 я делаю кардио и зарядку.

👉🏻 Также есть побольше зелёных овощей, фруктов с низким ГИ, сложных углеводов и белков. Сырые овощи, кстати, лучше все употреблять до 14.00 дня

👉🏻 Пищу важно пережёвывать минимум 30 раз, так быстрее приходит насыщение и меньше успеваешь съесть ненужного.

👉🏻 Если хочется съесть что-то вредное (пицца, паста, пирог), я выделяю на это какой-нибудь выходной, а в остальные дни перед этим питаюсь максимально легко и полезно. 🥗 🥬 🥑 Делаю огромные чашки салата и не ем ничего вредного в ожидании «награды»😅», - рассказала звезда, получив в ответ комментарии, что такое тело - "прятать совсем грех".