Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала горячее видео в белом боди
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Звезда рассказала, что делает чтобы оставаться в форме.
Она рассказала, что против того, чтобы на карантине держать строгое питание и изводить себя многочасовыми тренировками. Для организма это большой стресс, да и нервная система сейчас перегружена. Все это безусловно подрывает и иммунитет. Нужно просто оставаться в гармонии с собой.
«👉🏻 Для начала достаточно добавить физические нагрузки. Любые: качать пресс, сделать растяжку, размяться, приседать, прыгать на скакалке. Главное, регулярно минут 30-60 я делаю кардио и зарядку.
👉🏻 Также есть побольше зелёных овощей, фруктов с низким ГИ, сложных углеводов и белков. Сырые овощи, кстати, лучше все употреблять до 14.00 дня
👉🏻 Пищу важно пережёвывать минимум 30 раз, так быстрее приходит насыщение и меньше успеваешь съесть ненужного.
👉🏻 Если хочется съесть что-то вредное (пицца, паста, пирог), я выделяю на это какой-нибудь выходной, а в остальные дни перед этим питаюсь максимально легко и полезно. 🥗 🥬 🥑 Делаю огромные чашки салата и не ем ничего вредного в ожидании «награды»😅», - рассказала звезда, получив в ответ комментарии, что такое тело - "прятать совсем грех".
Как известно, Татьяна очень часто удивляет публику яркими кадрами из фотосессий, постановочными кадрами, а также личными фото в смелых образах. После того, как певице пришлось остаться на самоизоляции, несколько часов назад девушка решила публиковать много архивных кадров из отдыха в Инстаграм, чтобы поддерживать внимание аудитории.
Так, звезда представила один из таких фото, на котором показала всю себя сидя за столом в белой кружевной кофточке с яркой улыбкой на лице.
«Как бы выглядело Summer’20 Предлагаю пофантазировать, куда бы мы отправились летом, если бы не ..? Я бы хотела в любимую Италию поесть посты с вином и в Испанию танцевать фламенко с цветком в волосах, ну или хотя бы к родителям в Ростов 🙏🏻 Соскучилась уже 💔 Ну кто куда полетит на радостях?», - написала Татьяна под фото.
Тему под постом Котова тоже решила обсудить пикантную. Она анонсировала эфир с сексологом, который поможет парам, у которых есть проблемы в отношениях.
Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".
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