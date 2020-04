View this post on Instagram

Что я делаю, чтобы оставаться В ФОРМЕ 🏃🏻‍♀️#kottova_beauty ⠀ ❗️Я категорически против того, чтобы на карантине держать строгое питание и изводить себя многочасовыми тренировками. Для организма это большой стресс, да и нервная система у нас сейчас перегружена. Все это безусловно подрывает и иммунитет. Нужно просто оставаться в гармонии с собой. ⠀ 👉🏻 Для начала достаточно добавить физические нагрузки. Любые: качать пресс, сделать растяжку, размяться, приседать, прыгать на скакалке. Главное, регулярно минут 30-60 я делаю кардио и зарядку. ⠀ 👉🏻 Также есть побольше зелёных овощей, фруктов с низким ГИ, сложных углеводов и белков. Сырые овощи, кстати, лучше все употреблять до 14.00 дня ⠀ 👉🏻 Пищу важно пережёвывать минимум 30 раз, так быстрее приходит насыщение и меньше успеваешь съесть ненужного. ⠀ 👉🏻 Если хочется съесть что-то вредное (пицца, паста, пирог), я выделяю на это какой-нибудь выходной, а в остальные дни перед этим питаюсь максимально легко и полезно. 🥗 🥬 🥑 Делаю огромные чашки салата и не ем ничего вредного в ожидании «награды»😅 ⠀ А кто что сейчас делает, чтобы оставаться дома физически в тонусе?