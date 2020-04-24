Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала гаряче відео в білому боді
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Зірка розповіла, що робить щоб залишатися у формі.
Вона розповіла, що проти того, щоб тримати на карантині суворе харчування і мучити себе багатогодинними тренуваннями. Для організму це великий стрес, та й нервова система перевантажена. Все це, безумовно, підриває імунітет. Потрібно просто залишатися в гармонії з собою.
«👉🏻 Для початку достатньо додати фізичні навантаження. Будь-які: качати прес, зробити розтяжку, розім'ятися, присідати, стрибати на скакалці. Головне, регулярно 30-60 хвилин я роблю кардіо і зарядку.
👉🏻 Також є більше зелених овочів, фруктів з низьким ГІ, складних вуглеводів і білків. Сирі овочі, до речі, краще за все вживати до 14.00 дня
👉🏻 Їжу важливо пережовувати мінімум 30 разів, так швидше приходить насичення і менше встигаєш з'їсти зайвого.
👉🏻 Якщо хочеться з'їсти щось шкідливе (піца, паста, пиріг), я виділяю на це який-небудь вихідний, а в інші дні перед цим їм максимально легко і корисно. 🥗 🥬 🥑 Роблю величезні чашки салату і не їм нічого шкідливого в очікуванні «нагороди»😅», - розповіла зірка.
Як відомо, Тетяна дуже часто дивує публіку яскравими кадрами з фотосесій, постановочними кадрами, а також особистими фото в сміливих образах. Після того, як співачці довелося залишитися на самоізоляції, кілька годин тому дівчина вирішила публікувати багато архівних кадрів з відпочинку в Instagram, щоб підтримувати увагу аудиторії.
Так, зірка представила один з таких фото, на якому показала всю себе сидячи за столом у білій мереживній кофтині з яскравою посмішкою на обличчі.
«Як би виглядало Summer’20 Пропоную пофантазувати, куди б ми вирушили влітку, якби не ..? Я б хотіла в улюблену Італію поїсти пости з вином і в Іспанію танцювати фламенко з квіткою у волоссі, ну або хоча б до батьків в Ростов 🙏🏻 Скучила вже 💔 Ну хто куди полетить на радощах?», - написала Тетяна під фото.
Тему під постом Котова теж вирішила обговорити пікантну. Вона анонсувала ефір з сексологом, який допоможе парам, у яких є проблеми у відносинах.
Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".
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