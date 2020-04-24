Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала гаряче відео в білому боді

Зірка розповіла, що робить щоб залишатися у формі.

Вона розповіла, що проти того, щоб тримати на карантині суворе харчування і мучити себе багатогодинними тренуваннями. Для організму це великий стрес, та й нервова система перевантажена. Все це, безумовно, підриває імунітет. Потрібно просто залишатися в гармонії з собою.

«👉🏻 Для початку достатньо додати фізичні навантаження. Будь-які: качати прес, зробити розтяжку, розім'ятися, присідати, стрибати на скакалці. Головне, регулярно 30-60 хвилин я роблю кардіо і зарядку.

👉🏻 Також є більше зелених овочів, фруктів з низьким ГІ, складних вуглеводів і білків. Сирі овочі, до речі, краще за все вживати до 14.00 дня

👉🏻 Їжу важливо пережовувати мінімум 30 разів, так швидше приходить насичення і менше встигаєш з'їсти зайвого.

👉🏻 Якщо хочеться з'їсти щось шкідливе (піца, паста, пиріг), я виділяю на це який-небудь вихідний, а в інші дні перед цим їм максимально легко і корисно. 🥗 🥬 🥑 Роблю величезні чашки салату і не їм нічого шкідливого в очікуванні «нагороди»😅», - розповіла зірка.