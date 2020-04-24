Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала гаряче відео в білому боді

Артистка вирішила розповісти, як справляється з малорухливим способом життя з-за карантину, а також підтримує себе у формі під час самоізоляції. Вже кілька тижнів співачка перебуває вдома, тому вона розкрила секрет своєї привабливості, пише Politeka.

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Что я делаю, чтобы оставаться В ФОРМЕ 🏃🏻‍♀️#kottova_beauty ⠀ ❗️Я категорически против того, чтобы на карантине держать строгое питание и изводить себя многочасовыми тренировками. Для организма это большой стресс, да и нервная система у нас сейчас перегружена. Все это безусловно подрывает и иммунитет. Нужно просто оставаться в гармонии с собой. ⠀ 👉🏻 Для начала достаточно добавить физические нагрузки. Любые: качать пресс, сделать растяжку, размяться, приседать, прыгать на скакалке. Главное, регулярно минут 30-60 я делаю кардио и зарядку. ⠀ 👉🏻 Также есть побольше зелёных овощей, фруктов с низким ГИ, сложных углеводов и белков. Сырые овощи, кстати, лучше все употреблять до 14.00 дня ⠀ 👉🏻 Пищу важно пережёвывать минимум 30 раз, так быстрее приходит насыщение и меньше успеваешь съесть ненужного. ⠀ 👉🏻 Если хочется съесть что-то вредное (пицца, паста, пирог), я выделяю на это какой-нибудь выходной, а в остальные дни перед этим питаюсь максимально легко и полезно. 🥗 🥬 🥑 Делаю огромные чашки салата и не ем ничего вредного в ожидании «награды»😅 ⠀ А кто что сейчас делает, чтобы оставаться дома физически в тонусе?

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Зірка розповіла, що робить щоб залишатися у формі.

Вона розповіла, що проти того, щоб тримати на карантині суворе харчування і мучити себе багатогодинними тренуваннями. Для організму це великий стрес, та й нервова система перевантажена. Все це, безумовно, підриває імунітет. Потрібно просто залишатися в гармонії з собою.

«👉🏻 Для початку достатньо додати фізичні навантаження. Будь-які: качати прес, зробити розтяжку, розім'ятися, присідати, стрибати на скакалці. Головне, регулярно 30-60 хвилин я роблю кардіо і зарядку.

👉🏻 Також є більше зелених овочів, фруктів з низьким ГІ, складних вуглеводів і білків. Сирі овочі, до речі, краще за все вживати до 14.00 дня

👉🏻 Їжу важливо пережовувати мінімум 30 разів, так швидше приходить насичення і менше встигаєш з'їсти зайвого.

👉🏻 Якщо хочеться з'їсти щось шкідливе (піца, паста, пиріг), я виділяю на це який-небудь вихідний, а в інші дні перед цим їм максимально легко і корисно. 🥗 🥬 🥑 Роблю величезні чашки салату і не їм нічого шкідливого в очікуванні «нагороди»😅», - розповіла зірка.

Як відомо, Тетяна дуже часто дивує публіку яскравими кадрами з фотосесій, постановочними кадрами, а також особистими фото в сміливих образах. Після того, як співачці довелося залишитися на самоізоляції, кілька годин тому дівчина вирішила публікувати багато архівних кадрів з відпочинку в Instagram, щоб підтримувати увагу аудиторії.

Так, зірка представила один з таких фото, на якому показала всю себе сидячи за столом у білій мереживній кофтині з яскравою посмішкою на обличчі.

«Як би виглядало Summer’20 Пропоную пофантазувати, куди б ми вирушили влітку, якби не ..? Я б хотіла в улюблену Італію поїсти пости з вином і в Іспанію танцювати фламенко з квіткою у волоссі, ну або хоча б до батьків в Ростов 🙏🏻 Скучила вже 💔 Ну хто куди полетить на радощах?», - написала Тетяна під фото.

Тему під постом Котова теж вирішила обговорити пікантну. Вона анонсувала ефір з сексологом, який допоможе парам, у яких є проблеми у відносинах.

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