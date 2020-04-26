Украинская исполнительница MARUV показала фанатам, как развлекается с мужем на диване во время карантина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.
«А вам слабо?» - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что MARUV залезла на мужа на кровати и пара устроила зажигательный танец. При этом звезда периодически смотрит на камеру, ехидно улыбаясь.
«Какие движение», «MARUV как всегда», «вот это танец», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось ранее, певица MARUV показала, как развлекается с мужем на карантине.
@maruvofficial
А вам слабо?♬ AhiChallenge - elrodcontreras
На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила представить небольшой шутливый видеоролик с вечерними развлечениями со своим мужем. Уже несколько недель звезда находится на карантине и вместо того, чтобы бесцельно проводить время дома, Анна старается разнообразить будни шутливыми роликами.
В этот раз девушка показала, как она в шутливой манере заигрывает с возлюбленным, а также открыто пытается его собзлазнит. Сам же муж звезда забавно сморщил нос, едва не отворачиваясь, и отрицательно закивал головой, как бы не одобряя ее действие.
Затем Анна показала себя в образе мужчины - некого кавказца, которому понравился ее образ и который не прочь занять место "ее краша". Само видео вышло достаточно забавными и комичными, но поклонник не смогли оставить свое мнение из-за публикации ролика в разделе Стори.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
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