Украинская исполнительница MARUV показала фанатам, как развлекается с мужем на диване во время карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

«А вам слабо?» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что MARUV залезла на мужа на кровати и пара устроила зажигательный танец. При этом звезда периодически смотрит на камеру, ехидно улыбаясь.

«Какие движение», «MARUV как всегда», «вот это танец», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, певица MARUV показала, как развлекается с мужем на карантине.

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила представить небольшой шутливый видеоролик с вечерними развлечениями со своим мужем. Уже несколько недель звезда находится на карантине и вместо того, чтобы бесцельно проводить время дома, Анна старается разнообразить будни шутливыми роликами.

В этот раз девушка показала, как она в шутливой манере заигрывает с возлюбленным, а также открыто пытается его собзлазнит. Сам же муж звезда забавно сморщил нос, едва не отворачиваясь, и отрицательно закивал головой, как бы не одобряя ее действие.

Затем Анна показала себя в образе мужчины - некого кавказца, которому понравился ее образ и который не прочь занять место "ее краша". Само видео вышло достаточно забавными и комичными, но поклонник не смогли оставить свое мнение из-за публикации ролика в разделе Стори.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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