Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала необычные кадры

На кадрах Никитина стоит в черном топике и улыбается на камеру. И есть чему, ведь из топа выглядывает белый хомяк. Он лазил между грудьми, а в это время Екатерина смеялась, снимала и спрашивала, удобно ли ему. Видео получилось довольно забавным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наше маленькое чудо", - подписала кадр Никитина.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки публикации. Все из-за того, что Екатерина опубликовала кадры в сторис Инстаграм, где нет таких функций.

Сообщалось, что Украинская актриса Екатерина Никитина похвасталась идеальной фигурой и заставила поклонников поломать голову.

Девушка позирует в коротком спортивном топе. Демонстрируя всем идеальный пресс и подтянутую фигуру, ее волосы растрепаны по плечам. Она улыбается, показывая язык и прищурив один глаз.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", активно занимается спортом, о чем говорят ее публикации в Инстаграм.

Некоторое время назад артистка опубликовала пост, в котором прыгнула через спину. Никитина надела темную одежду: куртку и лосины. Последние подчеркнули упругие ягодицы украинской знаменитости.

На ногах звезды были лишь маленькие нососчи, при этом эффектный кадр был сделан на песке.

Длинные волосы Екатерина убрала в хвост.

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