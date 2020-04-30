41-летняя российская певица Альбина Джанабаева, бывшая участница группы "ВИА Гра" и жена артиста Валерия Меладзе, потрясла страстным танцем с известным красавчиком

Как передае Politeka.net, Альбина опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное видео - одно из выступлений на проекте "Танцы со звездами". Джанабаева танцевала в паре с хореграфом Евгением Папунаишвили, бывшим возлюбенным телеведущей Ксении Собчак.

Альбина вместе со своим партнером исполнила жаркий танец, полный страсти и чувственности. Евгений неоднократно брал ее на руки, да и сама Джанабаева охотно прижималась к мускулистому красавчику.

"С Международным днем танца профессионалов и любителей 💃 🕺🏻⚡️!!! Я танцевать люблю, могу и хочу всегда 🤣🤣🤣🤣🧚🏻‍♂️🧚🏻‍♂️🧚🏻‍♂️ Спасибо за невероятные моменты и танцы, которые мы станцевали супер профессионалу и невероятному партнеру @e_papunaishvili ❤️", - подписала кадры певица.

Менее, чем за сутки, пост собрал почти 25 000 "лайков", а также уйму комплиментов в адрес Альбины. Правда, некоторые из ее поклонников запереживали, не ревнует ли часом Меладзе, ведь танец действительно уж очень горячий.

"Как много в этом танце!.. Альбина, Вы прекрасны! ♥️"

"Грузин, грузину доверил 💓"

"Такой красивый и нежный танец😍"

"Завораживающе👏👏👏Браво 💃💕"



"Альбина, вы такая чувственная. Настоящая женщина. Классный тандем с Папунаишвили👍"

"Как то оригинально он Вас на руках носит!)"

"Альбина, Меладзе не ревнует вас?"

Ранее мы сообщали, Джанабаева восхитила откровенным снимком, на котором предстала в боди телесного цвета. Артистка позировала в постели, засветив лишнее.

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением