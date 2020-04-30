41-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, колишня учасниця групи "ВІА Гра" і дружина артиста Валерія Меладзе, потрясла пристрасним танцем з відомим красенем

Як передає Politeka.net, Альбіна опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram архівне відео - один з виступів на проекті "Танці з зірками". Джанабаєва танцювала в парі з хореграфом Євгеном Папунаішвілі, колишнім коханцем телеведучої Ксенії Собчак.

Альбіна разом зі своїм партнером виконала жаркий танець, повний пристрасті і чуттєвості. Євген неодноразово брав її на руки, та й сама Джанабаєва охоче тулилася до м'язистого красунчика.

"З Міжнародним днем танцю професіоналів і любителів 💃 🕺🏻⚡️!!! Я люблю танцювати, можу і хочу завжди 🤣🤣🤣🤣🧚🏻‍♂️🧚🏻‍♂️🧚🏻‍♂️ Спасибі за неймовірні моменти і танці, які ми станцювали супер професіоналу і неймовірному партнеру @e_papunaishvili ❤️", - підписала кадри співачка.

Менш, ніж за добу, пост зібрав майже 25 000 "лайків", а також безліч компліментів на адресу Альбіни. Правда, деякі з її шанувальників запереживали, чи не ревнує часом Меладзе, адже танець дійсно дуже гарячий.

"Як багато в цьому танці!.. Альбіна, Ви прекрасні! ♥️"

"Грузин, грузину довірив 💓"

"Такий гарний і ніжний танець😍"

"Заворожуюче👏👏👏Браво 💃💕"



"Альбіна, ви така чуттєва. Справжня жінка. Класний тандем з Папунаїшвілі👍"

"Якось оригінально він Вас на руках носить!)"

"Альбіна, Меладзе не ревнує вас?"

Раніше ми повідомляли, Джанабаєва захопила відвертим знімком, на якому постала в боді тілесного кольору. Артистка позувала в ліжку, засвітивши зайве.

Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячим поведінкою