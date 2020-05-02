Дан Балан поделился трогательным видео совместной репетиции с Тиной Кароль

Молдавский исполнитель Дан Балан в очередной раз подогрел слухи о своем романе с популярной украинской певицы, опубликовав видео их совместной репетиции на своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео, снятом в звукозаписывающей студии, Дан и Тина записывают свою совместную песню «Помнишь?». При этом они вовсю заигрывают друг с другом, шутят и то и дело смеются, а когда Балан исполняет свою партию, Караль пританцовывает под его пение.

«Помнишь?

Ленивые зрачки, утром пели..

и падали с земли в мир серый

...мы знали как вставать,

как вертится кровать...», - цитирует певец строчки из песни в подписи к посту.

Поклонники исполнителей тут же принялись комментировать публикацию.

«Невероятные», «Как же здорово! Дан ты нас балуешь», «Как же это мило, прям мимими», «Дааааанн Что это значит?», «Да признайтесь уже что вы пара», «У вас реально любовь?», «Закулисье Тины Кароль и Дана Балана! Дан, песня супер, спасибо за волшебство!!», «О боже я умерла что я вижу?? Да признайтесь уже что вы пара не мучайте нас», - пишут люди.

Отметим, что слухи о романе Дана Балана и Тины Кароль ходят уже давно, однако сами исполнители их никак не подтверждают.

Напомним, Балан показал, что на самом деле вытворял в спальне у Кароль: "Боже, что за движения".

Как сообщала Politeka, Кароль показала, чем соблазняла Балана в собственной спальне: "Платье еле на бусинках держится".

Также Politeka писала, что Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.