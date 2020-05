View this post on Instagram

Помнишь? Ленивые зрачки, утром пели.. и падали с земли в мир серый ...мы знали как вставать, как вертится кровать... А помнишь? Любые дни не дни, а мгновенья.. когда ты смотришь так, нет мгновений.. мы ожили опять и вспомнили опять всё, что пели. #pomnish @tina_karol