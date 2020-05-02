Дан Балан поділився зворушливим відео спільної репетиції з Тіною Кароль

Молдавський виконавець Дан Балан в черговий раз підігрів чутки про свій роман з популярної української співачки, опублікувавши відео їх спільної репетиції на своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео, знятому в звукозаписній студії, Дан і Тіна записують свою спільну пісню «Пам'ятаєш?». При цьому вони щосили заграють один з одним, жартують і то і справа сміються, а коли Балан виконує свою партію, Караль пританцьовує під його спів.

«Помнишь?

Ленивые зрачки, утром пели..

и падали с земли в мир серый

...мы знали как вставать,

как вертится кровать...», - цитує співак рядки з пісні в підписі до посту.

Шанувальники виконавців тут же взялися коментувати публікацію.

«Неймовірні», «Як же здорово! Дан ти нас балуєш», «Як же це мило, прям мімімі», «Дааааанн Що це значить?», «Да зізнайтеся вже що ви пара», «У вас реально любов?», «Закулісся Тіни Кароль і Дана Балана! Дан, пісня супер, дякую за чарівництво!!», «О боже я померла що я бачу?? Та зізнайтеся вже що ви пара не мучте нас», - пишуть люди.

Зазначимо, що чутки про роман Дана Балана і Тіни Кароль ходять вже давно, однак самі виконавці їх ніяк не підтверджують.

Нагадаємо, Балан показав, що насправді витворяв в спальні у Кароль: "Боже, що за рухи".

Як повідомляла Politeka, Кароль показала, чим спокушала Балана у власній спальні: "Сукня ледве на намистинках тримається".

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