Молодая красавица из знаменитого шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком неожиданно заговорила о горячих секретах со съемок проекта

Молодая участница последнего сезона шоу решила рассказать о том, кого считает конкурентками практически в финале шоу. Как известно, сейчас на проекте осталось всего четыре участницы и девушки принялись активно бороться за право стать избранницей молодого мужчины. Кристина также решила рассказать, что находиться на проекте становится сложнее, пишет Politeka.net.

Девушка представила на своей странице в Инстаграм жаркое фото, на котором все красавицы позировали в алых нарядах и с ярким макияжем. Под фото же она рассказала, что не желает считать кого-то из девушек конкурентками, ведь гланая тайна девушек в том, что все они особенные и не хотят быть врагами.

Кристина уверяет, что каждая женщина достойна любить и быть любимой. И для этого ей не нужно "устранять соперниц ","заслуживать внимания" .

«Я не хочу обливать девушек грязью и на этом фоне выглядеть лучше. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

Иногда читаю ваши комментарии и становится не по себе. Мы рискнули! Строим свою историю на ваших глазах, делимся с вами своими чувствами ,переживаниями ,эмоциями ,смехом ,откровенными историями ,нелепыми свиданиями ,слезами. И вы себе представить не можете, какой это стресс для каждой девушки.

«Конечно мы понимали, что нас ждёт, но разница колоссальная когда ты следишь за развитием истории с экрана телевизора и когда ты являешься одной из участниц проекта», – сообщила Кристина.

Также бывшая участница знаменитого шоу "Холостяк-10" Наталья Масленникова раскрыла пикантные секреты со съемок проекта.

Так, Наталия решила рассказать, что же происходит на шоу «Холостяк», который смотрят миллионы телезрителей, но никто не знает из поклонников, что же скрывают «за кулисами». Съемки первого эфира, самого начала церемонии, продлилась в общей сложности целых 40 часов!

«Это без учёта того, что с самого утра мы просыпаемся, нас красят визажисты, одевают стилисты и съёмка начинается ближе к ночи. 40 часов съёмки и потом заселение в дом. За это время я успела умереть и воскреснуть 2 раза к ряду ✝️», - комментирует первый эфир звезда.

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