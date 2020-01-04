Зеленский поразил новой декларацией, Квартал не забыл своего лидера: «за один день заработал…»

Владимир Зеленский получил пять миллионов гривен от Студии «Квартал 95».

Соответствующие сведения президент Украины внес в свою декларацию о доходах 3 января. В этом можно убедиться на сайте Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Зеленский указал, что 27 декабря прошлого года получил от своей бывшей студии 4 млн 880 тыс. гривен роялти, а также компенсацию за пользование торговой маркой в размере 104 тысяч гривен.

Любопытно, что в 2017 году размер роялти Зеленского от «Квартала 95» составил всего пять тысяч гривен, а в 2018 году – четыре тысячи.

Всего за 2018 год Зеленский задекларировал доходы на сумму в 9,7 миллиона гривен, а в 2017 году – на 7,3 миллиона. Декларацию за 2019 год нынешний президент должен заполнить до апреля.

СБУ решила судьбу звезды "Сватов" Добронравова: такого украинцы не ждали, скандальные детали

Скандальный российский актер и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов может вернуться в Украину.

Так, звезды отменили запрет на въезд в страну в связи с решением суда, который признал предыдущее решение СБУ незаконным.

«Отменить запрет въезда в Украину решение суда, вступившее в законную силу», - говорится в сообщении.

Уточним, что решение СБУ передала журналистам в пятницу, 3 января.

Мощный взрыв разнес клуб: много детей в реанимации, детали и кадры с места ЧП

Мощный взрыв прогремел в момент, когда в здании дети готовились к рождественнскому вертепу.

Сообщается, что трагедия произошла вчера вечером, 3 января, в селе Угринов (Тернопольская область).

По информации силовиков, в здании местного клуба прогремел мощный взрыв. В злополучный момент дети в возрасте от 12 до 17 лет пришли на репитицию рождественского вертепа.

В результате сильного взрыва серьезно пострадали 8 человек. Детей с ожогами первой-второй степеней госпитализировали в реанимацию районной больницы. Через время их планируют транспортировать в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу.

Спасатели не исключают, что мощный взрыв в местном клубе мог прогреметь из-за утечки газа.

Новое вторжение Путина в Украину с Черного моря: в НАТО назвали главную опасность

Владимир Путин продолжит военную агрессию в Украине, если Запад не окажет ему сопротивления

Подобное мнение в интервью журналистам рассказал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, Владимир Путин вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину со стороны Черного моря, но агрессия на оккупированных территориях будет продолжаться до тех пор, пока ему "по зубам не дадут" США.

"Россия, судя по всему, довольна сложившейся ситуацией. Они незаконно аннексировали Крым и превратили его в военную базу для своих операций в Сирии и Ливии. На Донбассе они создали такой себе испытательный полигон для новых образцов оружия и приобретения войсками боевого опыта. И Кремль демонстрирует нулевые намерения прекратить это", – озвучил генерал США свою точку зрения.

Бен Ходжес утверждает, что если цивилизованный Запад не будет вести себя с россиянами, как положено, они и дальше будут заниматься противозаконной деятельностью.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе