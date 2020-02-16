Новый обмен пленными, Зеленский раскрыл детали: "Мы договорились о..."

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что вскоре произойдет новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время Украинского ланча в Мюнхене.

По его словам, Украина ведет переговоры об организации нового масштабного обмена с Россией, в рамках которого планируется вернуть на родину 200 украинских граждан.

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Топ-чиновник из Офиса президента оскандалилась словами о том, как украинцам нужно экономить на коммуналке.

Об этом Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова"

"Что важно еще: мы долго говорим о тарифах, себестоимость ... И я согласна с мэром Николаева, который говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре 5 градусов - значит не надо открывать окна. У нас не может быть в + 27 градусов .. + 30 градусов в квартире и за все это мы платим. Надо устанавливать счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что он конкретно платит", - отметила она.

Макрон предал украинцев и подыграл Путину, скандальные подробности: "России нужно дать..."

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал странное заявление по России.

Он заявил, что, несмотря на агрессию России, ей нужно дать "стратегический шанс". Политик не стал отрицать, что РФ агрессивная страна и останется такой в ближайшее время. По мнению лидера Франции, несмотря на это, нельзя блокировать и игнорировать Россию. Макрон добавил, что учитывая географию, европейцам все равно приходится некоторые вещи делать вместе с россиянами. Именно поэтому они заслуживают стратегический шанс, считает он.

Напомним, Зеленский был в Омане с человеком Путина: всплыли скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, Романенко раскрыл последствия оманского уик-энда Зеленского.

Также Politeka писала, что Зеленского поставили под удар после встречи в Омане: "прямая угроза нацбезопасности".