В понедельник, 24 февраля, по всей территории Украины ожидается шквальный ветер до 34 метров в секунду

В Украине ожидается на протяжении дня дождливая погода во всех областях. Также осадки будут и ночью, в некоторых регионах сильные. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины будет температура от двух до четырех градусов тепла ночью, а днем от четырех до восьми градусов. На севере температура ночью будет от одного градуса морозу до трех градусов тепла, а днем от одного градуса мороза до пяти градусов тепла. На востоке ожидается от одного градуса до четырех градусов тепла ночью, а днем от одного градуса до восьми тепла. На юге синоптики обещают 2-4 градуса ночью, а днем 6-9.

По всей Украине синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных ветров. На севере страны, в Закарпатской и Луганской, а также Крыму ветер будет достигать 24 метров в секунду. Во всех остальных областях шквальный ветер будет до 34 метров в секунду. В большинстве областей также объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега и дождя.

Ранее мы сообщали, что циклон «Юлия» принесет в Украину штормовой ветер с осадками. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в социальных сетях.

«24 февраля в течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй части дня понедельника основной влажный `удар` примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская, Запорожье», - сообщила Диденко.

Синоптик предупредила, что штормовой ветер будет бушевать в подавляющем большинстве регионов Украины, поэтому она призывает украинцев быть осторожными.

В Киев циклон принесет дождь, переходящий в мокрый снег.

Сообщалось, что в Киеве впервые не было зимы. Об этом рассказала начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

"В связи с глобальными изменениями климата – в этом году метеорологическая зима в Киев не пришла. Такое случается в северных областях часто, но в Киеве это впервые такое – в этом году", сообщил специалист.

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