Коронавирус у украинки: зафиксирован первый случай заражения

В Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Об этом заявил мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли, пишут итальянские СМИ.

Юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в одиночной палате под наблюдением врачей.

Отмечается, что наличие коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланзани.

Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин.

Визит Зеленского в Москву: в Кремле ошарашили первыми деталями, «Пока президенту Украины…»

В России заявили, что планируют пригласить президента Украины в Москву на торжественный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Однако до сих пор такого приглашения Зеленскому не поступало. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал этот факт, отметив, что Кремль еще не разослал приглашения всем мировым лидерам.

Он отметил, что Зеленскому действительно еще не отправляли приглашение, однако это не значит, что он его не получит, так как рассылка еще продолжается.

Песков добавил, что ему нужно уточнить информацию о приглашении Зеленского.

Кремль в бешенстве от нового праздника Украины, Песков закатил истерику: "Мы не согласны..."

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остался не довольным учреждением "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя".

Владимир Зеленский, президент Украины, на форуме Age of Crimea 2020 анонсировал введение новой памятной даты в Украине, которая получила название "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". В Кремле сразу отреагировали на это.

"Мы с такой формулировкой категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - заключил Песков.

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