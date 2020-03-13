Украинцы застряли на границе со Словенией и не могут попасть домой

Два автобуса с украинцами, которые возвращаются из Италии, не пропускают. Их могут отправить обратно – в Италию. Об этом сообщает телеграм-канал Украина сейчас.

Пассажиры ждут хоть какого-то решения.

"Перевозчики ничего не говорят, консульства Италии и Австрии пока не могут ничем помочь, Украина никак не реагирует на обращения", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта правительство Словении из-за коронавируса решило закрыть границу с Италией. Ограничения начали действовать с 8 утра пятницы. Въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Ранее такое же решение приняли в Австрии. Австрийцы, которые находятся на данный момент в Италии, смогут вернуться домой, если согласятся провести две недели на карантине. Исключения будут действовать только для грузового транспорта, при этом водителей будут проверять на границе.

Коронавирус вынудил пойти на дополнительные режимные меры на границе и власти Румынии. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Румыния условно разделила территории стран Европы на зоны риска. Если в страну будут въезжать люди из зоны риска, их будут отправлять на недельный карантин. Если человек откажется, его отправят в обратном направлении. Стоит отметить, что Украина пока не входит в зону риска.

Отметим, сегодня, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет экстренное заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением смертельно опасного вируса в Украине. На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ.

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