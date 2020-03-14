Правила просты, но они спасут не одну жизнь

В Украине могут ужесточить меры ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса

Об этом на своей странице в соцсети написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Politeka.

По его словам, быстрые и четкие шаги помогут сократить смертность от воздействия вируса в десятки раз.

В ближайшие дни больницы и аптеки обещают обеспечить средствами защиты - масками и антисептиками. В связи с нависшей угрозой Украина запретила экспорт масок и средств защиты в другие страны, чтобы обеспечить ими в первую очередь своих граждан.

На границе уже неоднократно зафиксированы попытки контрабанды масок и респираторов за рубеж. Конфискованную продукцию возвращают и будут передавать ее для использования в Украине.

Из резервного фонда выделены средства для того, чтобы обеспечить аптеки масками и обеззараживающими средствами. Минздрав сейчас делает все возможное, и тестирование при алгоритме контроля и симптомах будет доступно всем, заверяет министр.

Спекулянтов, которые решат нажиться на торговле дефицитными средствами защиты, обещают «жестко карать».

Министр призвал граждан придерживаться правил действий в такой ситуации, тщательно следить за гигиеной, а также минимизировать контакты среди людей. Это поможет серьезно снизить смертность от коронавируса.

При малейших симптомах и подозрении на инфекцию нужно самоизолироваться и связаться с медиками по телефону, а затем пройти тестирование.

Озвучивая опыт других стран, Аваков написал, что только 20% зараженных людей требуют госпитализации, 80% пораженных при инструкциях врача справятся с болезнью дома, 5% требуют реальной интенсивной терапии, 1% - требуют терапии максимальной интенсивности с подключением ИВЛ, аппаратов искусственных почек и сердца.

«Ваша дисциплина при недомогании или даже поражении вирусом – если у вас легкая форма - спасет жизни тем 5% и 1%, кто требует предельного внимания медиков. Это очень важно! Изоляция – это то, что каждому из нас просто сделать. И это нужно сделать», – подчеркнул он.

Также министр призвал позаботиться о старших членах семьи, взяв на себя их бытовые обязанности вне дома. Это может спасти их жизни.

Ранее мы писали, что в Украине подтвердился четвертый случай коронавируса.

Согласно данным СМИ, в Тернопольской области коронавирус обнаружили у женщины, которая недавно приехала с Италии. Отмечается, что жительнице Кременецкого района провели тесты на разные штаммы гриппа, и ни один из них не подтвердился.

Отмечается, что женщине стало плохо, она начала задыхаться, поэтому ее срочно доставили в Тернополь. Известно, что после возвращения из Италии она гостила на Львовщине. Домой зараженная добиралась рейсовыми автобусами.

Напомним, Украина закрывает границы, озвучено точное время.

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