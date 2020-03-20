Благовещение — один из трех величайших христианских праздников. В этот день люди отмечают событие двухтысячелетней давности, когда один из небесных архангелов Гавриил сообщил Деве Марие о том, что она станет матерью Сына Божьего. Украинцы в этот праздник посещают церковь, славят Небеса молитвами и поздравляют друг друга.

Весна 2020 года началась не очень удачно, поэтому люди сильнее всего ждут Благовещения, когда занавес между небом и землей приоткроется и сам Господь благословит все на планете. Как и Рождество Христово, католики и православные встречают Благовещение (также Благовещенье) в разные дни. Первой откроет этот праздник католическая церковь — 25 марта. В православных храмах зачитают тропарь 7 апреля.

Поздравить друзей и близких с Благовещеньем можно и 25, и 7 числа, кто какое течение христианства для себя выбрал. Сделать это можно не только лично, но и через СМС, Telegram, Viber, любую социальную сеть. Для поздравлений можно использовать открытки, стихи, прозу, стильные фото, красивые гифки или прикольные видео. Если идей нет, подойдет даже молитва.

Источник: tver-portal.ru

Красивая проза на Благовещение для родных

Празднику Благовещения уже более двух тысяч лет. За это время сменились тысячи икон, сотни царей и батюшек, произошло множество войн, а вместе с этим трансформировались и традиции. Например, украинцы, белорусы и поляки в день «благой вести» встречали аистов, пекли обрядовое печенье, палили ритуальные огни. Традиция поздравлять друг друга появилась не так давно, но в корне прижилась на наших территориях. Поздравляя другу друга, люди желают добра и здоровья.

Первым делом поздравить с Благовещеньем нужно родителей, бабушек и дедушек.

Поздравление в прозе для мамы.

«Сегодня великий праздник, день, когда на земле произошло чудо — непорочная Дева Мария начала вынашивать нашего Спасителя — Иисуса Христа. Поздравляю с Благовещеньем мамуль! Желаю тебе, чтобы ангелы небесные всегда были рядом с тобой и всеми, кого ты любишь, помогали и оберегали, показывали путь в темноте. Ты наша прелесть, красивая и нежная, заботливая и ласковая. Ты словно солнце весеннее, такая же яркая и долгожданная. Пусть архангел Гавриил ниспошлет свой взор на нас, благословит грешных. Терпенья тебе и улыбок, побольше радостных (благих) новостей, исполнения желаний, крепкого здоровья и стальных нервных клеток».

Источник: radiosvoboda.org

Далее поздравляем с этим великим праздником отца. Кроме прозы ему лучше скачать его любимую песню, видеоклип.

«Папуль, хочу тебя сегодня поздравить с Благовещением! Ты наша гордость и наш пример, самый сильный, смелый и умный человек на всей земле! Мы безумно любим тебя и ценим! Пусть же в этот великий день Господь исполнит твои мечты, поможет достичь целей. Стабильности и успехов тебе во всех начинаниях, чтоб клев всегда был и шашлык не подгорал, чтобы пиво не кончалось и деньги текли рекой».

Поздравляя бабушек и дедушек стоит учесть, что у них совсем другие ценности и взгляды на жизнь, они больше всех почитают приметы, придерживаются христианских советов: что можно делать на Благовещенье, а что нельзя.

«Родная бабушка (родной дедушка), с праздником Благовещенья тебя! Ты наша опора и корни, без тебя нас бы не было на этой земле. Спасибо тебе за все, что ты для нас сделал(а), за ту доброту и заботу, за бессонные ночи и миллионы погибших нервных клеток. Пусть же Бог поможет сбыться твоим мечтам, даст крепкое здоровье, бодрость и позитивное настроение. Также желаю, чтобы ты гордился(ась) нами».

Братьев и сестер также стоит поздравить. Для этого идеально подойдет проза и креативные смешные картинки. Поздравления должны всегда идти от души.

«С Благовещеньем тебя, брат (сестра)! Мне очень повезло, что я не один, и у меня есть ты. Всегда поддержишь, подстрахуешь, поможешь, выручишь, поймешь. Ты не кинешь в трудную минуту. Пусть же и небеса всегда идут тебе навстречу, помогают во всех начинаниях, показывают верный путь. Желаю, чтобы твои возможности во много раз превышали по уровню твои желания. Бодро шагай по жизни, зная, что я всегда рядом!»

Источник: apostrophe.ua

Поздравительная проза на Благовещение для друзей и знакомых

Если на календаре 25 марта, или же 7 апреля значит началась поздравительная пора. Всех друзей и даже знакомых нужно будет поздравить с Благовещеньем. Учитывая сложившуюся ситуацию с карантином, стоит акцентировать пожелания на здоровье, ангельской помощи и защите, скорейшем выздоровлении больных.

Поздравление в прозе для друга.

«Дружище, поздравляю с Благовещеньем Пресвятой Богородицы! Мы живем в трудное время, но бодро шагаем с уверенностью в завтрашнем дне. Ты мудрый человек и надежный товарищ, который всегда поможет и поддержит. Пусть же и тебе помогает Всевышний. Желаю, чтобы болезни обходили тебя стороной и здоровье было крепче стали! Планы твои чтобы сбывались, а горести и печали развеялись на фоне успехов и счастья».

Источник: vatra.net.ua

В Украине существует такая традиция: ходить на праздники друг к другу в гости. Но учитывая реалии, в этом году лучше избежать такого соблазна. В церковь тоже попасть не удастся, из-за чего стоит встречать Благовещенье в тесном кругу семьи, молится перед иконой, а поздравлять всех друзей и знакомых через СМС, мессенджеры, социальные сети.

Красивое поздравление с Благовещеньем для подруг.

«Благовещенье пришло, а это означает, что небеса перед нами приоткрыты. Поэтому я искренне прошу Господа, чтобы дал тебе сил и терпенья, крепкого здоровья и достатка. Пусть эти поздравительные слова услышит наш Отец. Ты отличная подруга, справедливая, честная, умная, красивая, желаю тебе, чтобы ты всегда была желанной, оставалась такой же молодой и привлекательной, чтобы твой творческий потенциал всегда рос, не давая скучать и унывать».

Многие люди попросту не знают, какого числа день «благой вести». Именно поэтому, всегда стоит напоминать, с каким праздником отправляется поздравление.

Красивое универсальное поздравление с Благовещеньем.

«Солнце теплое пригрело, и весна уже на пороге, с Благовещеньем тебя! Пусть в твоей душе также распускаются красивые цветочки, порхают бабочки и цветет счастье. Пусть жизнь твоя полнится яркими моментами, успехами и улыбками. Желаю, чтобы лучик солнца воплотил твою самую заветную мечту, и продолжил делать это снова и снова».

Источник: twit.su

Бывает так, что прозы для поздравления недостаточно. Лучший помощник в этой ситуации — оригинальная открытка. Это особенно актуально, если есть желание подчеркнуть важность адресата, показать ему, что он дорог. Открытку не обязательно качать из Интернета, ее можно сделать и самостоятельно. Для этого подбираем подходящую картинку или делаем фотографию. Далее ищем хороший текст, и с помощью онлайн сервисов или специальных программ накладываем его на изображение.

«Несмотря на твою вредность и сложный характер, я тебя все равно обожаю и ценю! Ты очень хороший, добрый и отзывчивый человек. Поздравляю тебя с Благовещеньем! Желаю, чтобы ты всегда достигал(а) поставленные цели, с легкостью преодолевая все препятствия. Пусть в этот день благословят тебя Небеса, дадут сил и здоровья, терпения и, хотя бы капельку истинного счастья».

В этот день нельзя устраивать громкие гуляния, петь и танцевать, поэтому отмечаем Благовещенье скромно. Стоит избегать просьб, ибо никому ничего нельзя давать, даже хорошим друзьям. Если есть желание начать новое дело или засеять поле, избавляемся от него как можно быстрее, лучше избежать этих дел, и уделить время отдыху, самообразованию.

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