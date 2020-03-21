Количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось, болезнь "захватила" еще одну область

Как сообщает Politeka, информацию о заражениях подтвердил столичный градоначальник Виталий Кличко.

Так, болезнь была зафиксирована у двух женщин 29-и и 39-и лет. Также болезнь подхватили пять мужчин, в возрасте от 31 до 50 лет. В связи с этим, общее количество зараженных увеличилось до десяти человек.

Более того, в столице также ввели новые ограничения: людям запретили прогулки на детских и спортивных площадках, а также парках, скверах и придомовой территории.

Кроме того, первый случай заражения также был зафиксирован в Луцке, в селе Липины. Болезнь подтвердили анализы.

Стоить отметить, что коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. На данный момент зафиксировано 41 случай, из них 25 инфицированных – жители Черновицкой области, 11 проживают в одном селе.

Жертвами коронавируса COVID-19 уже стали 3 украинца.

Также, 20 марта, Владимир Зеленский объявил о том, что в Украине появился первый официально выздоровевший от коронавируса пациент. Им оказался мужчина из Черновцов, чей повторный тест на СOVID-19 показал отрицательный результат.

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