Пандемия коронавируса COVID-19 очень быстро ускоряется

Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Politeka со ссылкой на Twitter ВОЗ. По словам чиновника, мы наблюдаем аномальную скорость распространения инфекции по миру.

«Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня», - отмечает он.

Гебреисус подчеркнул, что без жестких мер по борьбе с коронавирусом по всему миру миллионы людей могут умереть. Отметим, что группа ученых из Имперского колледжа посчитала, что от коронавируса могло бы умереть около 40 миллионов человек, если бы государства не ввели жесткие ограничительные меры и карантин.

Тем временем, в Украине подтвердилось 218 случаев коронавируса, 5 из которых закончились смертью. Больше всего заболевших в возрасте от 39 до 49 лет.

«В США нет денег, никто преодолеть не может..а вы хотите, чтобы это Украина сделала... любая власть не справится»,

«Все человечество точно не вымрет, вопрос лишь в том, какую цену мы готовы заплатить. Точнее, какую цену готова заплатить молодежь, которую это почти не коснется, и которой предстоит этот странный грядущий мир»,

"Вы были частично ответственны за то, что с самого начала не предпринималось никаких действий. Вы отказались поднять тревогу и назвать это пандемией, пока не стало слишком поздно...",

«В июне, уже не о чем будет писать, связанном с вирусом... Будут новые экспоненты - по количеству банкротств, количеству разводов)», - пишут пользователи сети.

Кстати, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что украинцам раскрыли эффективный путь борьбы с коронавирусом: что нужно знать о соцработниках.

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