В Минфине раскрыли детали изменений бюджета-2020: "Кризис поджимает"

Об экономической обстановке в стране и в частности о проекте изменений в госбюджет 2020 рассказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге 8 апреля.

"Экономический кризис поджимает, поэтому мы очень быстро должны двигаться. На сегодняшний момент в комитете по вопросам бюджета дорабатывается проект бюджета на 2020 год", - отметил министр.

Так, в проекте изменений учтены сокращения расходов на спортивные и культурные мероприятия. В частности, деньги сэкономят на фестивалях, форумах, а также командировках и статистических наблюдениях. Также частично сократят заработную плату в госсекторе и капитальные расходы, которые не являются первоочередными.

Гривна потеряет контроль, цифры в обменниках удивят: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 9 апреля резко изменится, гривна потеряет контроль и позволит доллару и евро воспользоваться моментомю

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, стоимость ста долларов национальный регулятор установил на уровне 2719,65 гривен (+9,69). Днем ранее валюта торговалась по 2709,96.

Аналогичной ситуация будет и с курсом евро. За сто банкнот придется выложить уже 2957,62 гривны (+0,92). В предыдущий рабочий день они стоили бы 2956,7 гривен.

У Зеленского проговорились о введении чрезвычайного положения в Украине: «По состоянию на сейчас…»

Заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко рассказал, что этот вопрос совместно с президентом Владимиром Зеленским.

"Такая возможность (введение чрезвычайного положения - Ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными", - заявил он.

При этом Тимошенко добавил, что, несмотря на все введенные меры и запреты все равно люди гуляют в парках.

"Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках", - завил замглавы ОП.

Он уточнил, что чрезвычайное положение могут ввести, если без этого не удастся остановить распространение вируса.

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