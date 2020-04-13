Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР" озвучила новое громкое заявление

Так, сторонница оккупантов заявила, что "Путина в Донбассе воспринимают как спасителя".

Также, певица рассказала в интервью изданию Царь Град, почему в 2018 году она стала доверенным лицом президента РФ.

"На самом деле из-за Донбасса. Потому что тут, на Руси, может и непонятно, кто это, Владимир Путин. Но там он везде. Он везде. И можно сказать, что Путина в Донбассе воспринимают как спасителя, в принципе. Спасителя именно их. То есть на него все очень рассчитывают. Везде его портрет висит. То есть там он как будто бы немного другой человек, чем здесь", - сказала певица.