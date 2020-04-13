Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР" озвучила новое громкое заявление
Так, сторонница оккупантов заявила, что "Путина в Донбассе воспринимают как спасителя".
Также, певица рассказала в интервью изданию Царь Град, почему в 2018 году она стала доверенным лицом президента РФ.
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"На самом деле из-за Донбасса. Потому что тут, на Руси, может и непонятно, кто это, Владимир Путин. Но там он везде. Он везде. И можно сказать, что Путина в Донбассе воспринимают как спасителя, в принципе. Спасителя именно их. То есть на него все очень рассчитывают. Везде его портрет висит. То есть там он как будто бы немного другой человек, чем здесь", - сказала певица.
Кроме того, она добавила, что на Донбассе идет война "православия с Антихристом".
Также ранее сообщалось, что Чичерина заявила якобы на Донбассе живет множество русских людей, а сама Украина и вовсе является Россией.
"Украина - это Россия. Большинство - обычные православные люди. Правда, таможня была как разбойничий кордон - жадноватые в целом, а так те же русские", - поделилась своими нетрезвыми мыслями скандальная певица. Так, скандальная певица, известная своими украинофобными заявлениями, рассказала, что не видела крымчан, не желавших жить в РФ.
Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.
Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.
Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.