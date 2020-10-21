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В большинстве украинских школ дети разговаривают на русском и украинских языках

Об этом сообщила кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела стилистики, культуры речи и социолингвистики Института украинского языка НАН украины Оксана Данилевская.

По ее словам, в украинских школах сложилась "парадоксальная ситуация".

"На украинском языке лучшего или худшего качества пользуются на условиях, на нем преподают, но языком общения на переменах, внешкольных мероприятий, языком общения учителей с родителями, детей между собой является русский язык",- цитирует Данилевскую издание "Укринформ".

По ее словам, в сложившейся ситуации нужно установить общепринятое правило:

"Если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты, когда они в классной комнате пользуются украинским, а только раздается звонок, выходят в коридор - и переключаются на русский", - уверена научный сотрудник.

Данилевская подчеркнула, что данный пример будет намного действеннее и убедительнее в реальной жизни для усвоения определенного речевого поведения.

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"Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, «украинский русский» или «русский украинский» уже отличается от «русского русского», — отметил нардеп.

Напомним, Фарион набросилась на украинцев-любителей русских имен, гремит скандал.

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