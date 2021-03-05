Своим опытом перевода учреждения среднего образования с русского на украинский язык обучения поделился Дмитрий Ламза, директор специализированной школы №210 в городе Киев, в программе «Что дальше» на канале «Знай24»

«Когда стало известно, что нам надо переходить с русского языка обучения на украинский, большая часть детей не среагировала никак», - рассказывает директор. Тем не менее, это не касается всех, пришлось столкнуться и с непониманием. Часть учеников и их родителей выступили против: они задавали вопросы к руководству школы о незащищенности своих интересов, писали жалобы и заявления в правоохранительные органы. «Что я только о себе не слышал ... Что я уничтожаю детей ...», - вспоминает Дмитрий Ламза.

Сам он считает своей задачей объяснить, что переход школы на другой язык обучения отнюдь никого не угнетает. Директор делится своим опытом по этому поводу.

«Мы убрали полное обучение на русском», - рассказывает Ламза. Если когда-то были классы с русским языком обучения, то сейчас он изучается только как иностранный. То есть возможность изучать предмет осталась, но изменился его статус.

Дмитрий Ламза отмечает, что полностью убрать русский язык из его школы невозможно: многие ученики являются переселенцами. «Если взять личные дела детей, то каждая первая - Донецк, Луганск, Крым. А я считаю, что это часть нашей страны, которая требует, чтобы их тоже слышали», - объясняет он.

В период перевода школы на украинский язык обучения, вспоминает директор, состоялось 22 встречи с родителями. На собраниях Дмитрий Ламза пытался объяснить, что изменилась только позиция государства и школы, но не отношение к ученикам. «Каким бы они языком не хотели общаться, но они наши, мы их ценим и будем ценить», - признается он. Этот период был тяжелым, но все удалось.

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