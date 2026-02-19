Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що без європейців переговори не працюють, тому що Трамп вважає Україну у всьому винною, а росія торочить про дух Анкориджу, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Оцієї третьої європейської ноги бракує нам. Ми постійно попадаємо під прес поганого настрою Трампа або якогось його психічного загострення тощо, що от давайте по-швидкому, давайте зараз сядете (ред. – за стіл переговорів). Таке враження, що Україна не йде на переговори. Так ми ініціатори всіх переговорів. Не ми винні в тому, що росія стоїть на позиції духу Анкориджу», – стверджує Микола Томенко.

А заяви Трампа про те, що Україні треба швидше сідати за стіл переговорів, констатує він, – це просто нісенітниця. Україна, підкреслю політик, відправляє навіть делегацію вищого рівня, демонструє бажання піти на компроміс, а відтак звинувачення з боку США – це просто несправедливо.

«І, звичайно, європейський сегмент мусить бути на найвищому рівні. Мюнхен мене порадував, європейці вже активніше говорять: «А як же без нас? Давайте ми будемо активно включатися, бо це Захід, не тільки Україна». Ми критикували, що не треба антиєвропейську риторику поширювати, але закид європейцям, що вони повинні бути активнішими і впевненішими (ред. – був правильним), тому що бракує оцієї частини», – пояснює Микола Томенко.

Як він зазначає, якщо навіть подивитись на переговори у Женеві, то там і настрій, і акценти, і склад переговорників був не той, щоб досягти результату, який собі придумали Трамп чи путін, не складається пазл. Однак, констатує політик, Україні доводиться залишатись у переговорному процесі, попри незмінну позицію делегації рф, яку очолює україножер Мединський.

