Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що заяви про прогрес після кожного раунду переговорів – це брежнєвщина, коли все було погано, але вдавали, що добре, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, розмову про переговори в Женеві варто розпочати з радянського метафоричного анекдоту про те, як люди поводилися в однаковій ситуації, але за різних вождів. Як він розповідає, коли в поїзді їхав Ленін, а попереду не було рейок, він влаштовував суботник, коли Сталін – розстріл, коли Брежнєв – усі завішували вікна, підстрибували і говорили, як добре їдуть, а за Горбачова – висувалися у вікно і кричали: «Попереду рейок немає».

За словами експерта, на початку війни українці були сповнені оптимізму, у росіян на той час працювали сталінськими методами.

«Американці насамперед і росіяни нас намагаються змусити завісити вікна, розгойдуватись і говорити: «Ми ведемо переговори, ми близькі до миру». Хоча попереду немає рейок. Де цей шлях до миру? Хтось його бачив? Де рейки? Попереду немає рейок. Де Горбачов, який скаже: «Попереду немає рейок»? Причому Горбачов нам потрібний не для росії, а всесвітнього масштабу, який хоча б для початку скаже, що попереду немає рейок, і перестане змушувати нас підскакувати і розповідати, як ми чудово ведемо мирні переговори», – пояснює Михайло Шейтельман.

Після переговорів у Женеві Віткофф, розповідає він, заявив про величезний прогрес і про те, що обидві сторони погодилися поінформувати своїх лідерів та продовжити роботу над досягненням угоди. За словами експерта, ця заява говорить сама за себе.

