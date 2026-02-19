Графіки відключення світла у Київській області заплановані на 20 лютого, проте вони носять лише локальний характер, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

Мешканців закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень світла у Київській області на 20 лютого та врахувати можливі перебої електропостачання при плануванні справ.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Великодимерської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 13 до 19 години у селі Михайлівка на вулицях:

Дружба, Набережна, Польова.

Також із 8:00 до 20:00 також будуть діяти знеструмленяя. Водночас обмеження стосуватимуться не всіх районів, а лише будинків, розташованих на визначених населених пунктах:

с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд. 9

с. Мила, вул. Столична 2Г.

З 8 до 19 години у межах Бoяpськa міська територіальна громада будуть вимкнення в селі Тарасівка:

Гоголя Миколи — №2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 14; 15; 16А; 16Б; 18; 18А; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 28А

Зелена — №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11

Квітнева — №1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 28; 28-А; 30А; 31; 32

Лісова — №2; 3; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 26; 27; 28; 32

Миру — №1; 2; 2А; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 27; 28А; 29; 30; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 43; 44; 44Б; 45; 45-А; 45-Б; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 55-А; 55Б; 56; 58А; 0012

Набережна — №1; 2А; 2Б; 3; 3А; 4; 5; 6; 8А; 9; 10; 10А; 11; 13

Партизанська — №1; 5; 6; 7; 8; 11; 12

Яблунева — №1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 30; 31; 32; 32А; 33; 35А; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 47; 49А; 50; 52; 53; 54; 54А

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електромережах, будуть планові профілактичні роботи на території Миронівської громади. У зв’язку з цими роботами у селі Карапиші 20 лютого 2026 року тимчасово припинятиметься подача електроенергії з 09:00 до 16:00 на наступних вулицях:

вул. Набережна, Богуславська, В. Пастушенка, Лугова.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київські регіональні електромережі», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як скориговано нові ціни.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто отримає додаткові виплати в лютому.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Києві: на яких маршрутах зросли ціни.