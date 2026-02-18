Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 лютого в Харкові обіцяє чергування снігу, дощу та коротких прояснень, кажуть синоптики.

Прогноз погоди з 19 по 25 лютого в Харкові передбачає мінливі умови, які принесуть як відлиги у другій половині тижня, так і зниження температури у нічні години, повідомляє Politeka.

За даними sinoptik.ua, прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 лютого у Харкові виглядає таким чином:

19 лютого очікується сніг та дрібний дощ, що поступово зміняться чистим небом до вечора. Температура вдень досягне -2°, а вночі опуститься до -5°.

20 лютого хмари з ранку закриють небо, сніг почне падати вдень і посилиться ближче до вечора. Температура вдень триматиметься на позначці -1°, а вночі опуститься до -8°.

21 лютого небо розвидниться після ранкового снігу, який завершиться до світанку, денні показники сягатимуть -5°, нічні – -11°, опади будуть мінімальні.

22 лютого ранок та вечір залишаться похмурими, а вдень очікується коротке прояснення, без суттєвих опадів. Температура коливатиметься від -13° до -2°.

23 лютого знову з’являться хмари, а ввечері можливий дрібний сніг, денна температура підніметься до +1°, нічна залишиться на рівні -8°.

24 лютого синоптики передбачають хмарну атмосферу на вулиці протягом всього дня, після обіду дрібний мокрий сніг змінить дрібний дощ. Денна температура буде на рівні +2°, нічна +1°.

25 лютого очікується переважно похмуре небо, уночі пройде дрібний дощ зі снігом, який припиниться до ранку, денна температура сягатиме 0°, нічна – -3°.

Загалом, прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 лютого в Харкові свідчить про те, що періоди снігу та дощу будуть чергуватися з короткими проясненнями, що створюватиме мінливі умови на дорогах і в місті.

