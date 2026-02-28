Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області допоможе підтримати купівельну спроможність літніх громадян.

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області на 12,1%, передає Politeka.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив про це під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді. Підвищення торкнеться всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

«Це підвищення на 12,1% перевищує інфляційний індекс минулого року на 4% і стосується абсолютно всіх одержувачів пенсій», — зазначив міністр.

Улютін додав, що індексація стала можливою завдяки фінансовій стабільності Пенсійного фонду. Вперше за багато років бюджет фонду на початок року затверджений і збалансований, що гарантує передбачуваність виплат мільйонам українців.

«Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік становить понад 1,2 трильйона гривень і є бездефіцитним. Це забезпечує стабільність для більш ніж 10 мільйонів пенсіонерів», — наголосив він.

Середній розмір виплат у 2026 році становитиме близько 6 500 гривень. Водночас значна частина одержувачів отримує менші суми, тож індексація є лише частиною ширшої реформи системи.

«Цього недостатньо для гідного життя: понад 4,3 мільйона українців мають пенсії нижче 6 тисяч гривень», — підкреслив Денис Улютін.

Міністерство вже завершило розробку нової моделі пенсійної системи та фіналізує законопроект, який забезпечить довгострокову стабільність і справедливість виплат.

Аналітики додають, що індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області допоможе підтримати купівельну спроможність літніх громадян та зменшити соціальну нерівність у регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.