Дефіцит продуктів в Кіровоградській області у найближчі місяці може ще збільшитися.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області стає все помітнішим через падіння закупівельних цін на сире молоко, повідомляє Politeka.

З початку лютого фермери отримують в середньому 14 грн/кг, і аналітики прогнозують можливе зниження до 12–10 грн/кг, що створює серйозні ризики для дрібних господарств.

Малі та середні ферми, де утримують 100–200 корів, уже працюють збитково. Частина господарств змушена скорочувати поголів’я або відмовлятися від вирощування кормових культур, що позначається на загальному виробництві.

Експерти відзначають, що промислові підприємства з великою кількістю дійних корів ще здатні розподіляти витрати, зберігаючи прибутковість, тоді як невеликі фермери опиняються під тиском збитків. Власники сімейних господарств змушені шукати альтернативні доходи: виготовлення крафтових сирів, відгодівля бичків і продаж на м’ясокомбінати.

Крім цінового тиску, проблем додають нові вимоги до благополуччя тварин, високі витрати на енергопостачання та пальне, недоступність кредитів і труднощі з відновленням поголів’я. У багатьох господарствах Кіровоградщини кількість корів скоротилася в рази за останні роки, що загострює ризик подальшого скорочення виробництва молока.

За словами виконавчого директора «Спілки молочних підприємств України» Арсена Дідура, навіть 12 грн/кг може стати реальністю через світові тенденції, коливання біржових цін та зміни торгівельних квот ЄС і МЕРКОСУР. Це означає, що частина дрібних виробників може залишити ринок назавжди, а ті, хто виживе, зможуть частково компенсувати втрати лише через 2–3 роки.

Таким чином, дефіцит продуктів в Кіровоградській області у найближчі місяці може ще збільшитися, оскільки виробництво молока продовжує скорочуватися, а ринок не здатен швидко відновити баланс між пропозицією та попитом.

