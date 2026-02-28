Обмеження руху в Одесі спрямовані на забезпечення комфортного проїзду на сусідніх вулицях.

Обмеження руху в Одесі продовжили на вулиці Карантинній до кінця 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили у міській раді через необхідність завершення будівництва житлового будинку з підземним гаражем та громадськими приміщеннями на Єврейській, 3.

Рух автотранспорту перекрито на ділянці між вулицями Троїцькою та Єврейською. Дія обмежень триватиме до 31 грудня 2026 року.

В. о. міського голови Ігор Коваль підписав відповідне розпорядження №95 від 23 лютого 2026 року. Документ передбачає продовження тимчасової заборони руху, сповіщення населення про зміни та контроль за виконанням обов’язків покладено на першого заступника міського голови Олександра Філатова.

За даними міської ради, обмеження руху в Одесі спрямовані на безпечне завершення будівельних робіт та забезпечення комфортного проїзду на сусідніх вулицях. Жителям та водіям радять планувати маршрути заздалегідь і враховувати чинні зміни.

Крім того, в Одеській області повідомляли про новий графік руху поїздів.

У березні–квітні 2026 року в Одеській області запроваджують новий графік руху окремих приміських поїздів. Зміни пов’язані зі зниженням пасажиропотоку та необхідністю оптимізації експлуатаційних витрат. У визначені дати деякі рейси курсувати не будуть.

У березні поїзди не курсуватимуть у такі дні: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 та 31 числа. Скасування торкнеться рейсів:

№6254 Одеса-Головна (10:50) – Подільськ (14:42)

№6274 Подільськ (14:44) – Помічна (19:30)

Інші дні березня — 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 — а також 1 квітня, не курсуватимуть рейси:

№6273 Помічна (06:20) – Подільськ (11:27)

№6257 Подільськ (11:29) – Одеса-Головна (15:24)

№7710 Одеса-Головна – Одеса-Застава І

