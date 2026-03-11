Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що красти активи «Ощадбанку» і забороняти вступ України до ЄС на рівні законодавства – не логічний спосіб вирішити наші проблеми з Угорщиною, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Уряд Орбана доживає свій, сподіваюся, останній місяць. Може, й ні. Не знаю, може, його знову виберуть. Але уряд Орбана просто... По-перше, парламент Угорщини проголосував проти ухвалення України до Євросоюзу. По-друге, уряд Орбана схвалив вилучення вкрадених цінностей «Ощадбанку». Тобто вони раптом ухвалили такий підзаконний акт, що, якщо через їхню територію возиться багато дуже грошей, то треба ці гроші відбирати. Начебто прямо не про нас узагалі придумали… Просто випадково спало на думку, настав час таку постанову ухвалити. І ухвалили», – розповідає Михайло Шейтельман.

Міністр будівництва Угорщини Лазар, зазначає експерт, заявив, що вони не піддадуться на шантаж нафтопроводом «Дружба», гроші не поверну, мовляв, і далі будуть красти, доки не отримають російську нафту.

А фінальне слово, продовжує він, сказав сам Орбан. За його словами, розповідає експерт, між Угорщиною та росією завжди має бути щось, ми можемо називати це Україною, але щось там завжди має бути. Тобто, наголошує експерт, сама Угорщина сусідом із росією бути не хоче, але хоче її любити здалеку, а Україну при цьому ще й не пускати до ЄС.

«У цій ситуації мені захотілося процитувати американського журналіста Роя Пітера Кларка. Він сказав таке: «Мені більше до вподоби люди, які, сперечаючись про пристрасть до різних сортів віскі, дістають із кишень не пістолети, а різні пляшки віскі». Розумієте, про що я? Якщо Орбан хоче подискутувати про роль України в Європі, то було б логічно дискутувати про відносини України та Європи, а не красти інкасаторські автомобілі. Відчуваєте тонку грань?», – підсумовує Михайло Шейтельман.

