Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня в Харкові, розповівши, чого очікувати.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня в Харкові зробили синоптики та розкрили, якими будуть ці дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня в Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори, проте тиждень прогнозується мінливим з різними температурними показниками.

У понеділок 5-ого числа: у цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у місті зберігатиметься похмура погода. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне -3°C, а вночі вона впаде до -8°C.

У вівторок, 6.01: температура повітря опуститься до -5°C вночі, вдень триматиметься +1°C. Протягом усього дня у місті продовжить триматися хмарна погода. дощ, який вдень прийде на зміну сильному снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.

Середа, 7.01: протягом усього дня небосвід вкриється хмарами. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ, ввечері очікується дощ зі снігом. Температурні коливання — від +1 до +2°C.

Четвер, 8 січня: хмарна погода буде триматися до самого вечора. З ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг. Впродовж дня температура триматиметься в межах -3…0°C.

У п’ятницю, 09.01: з ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -8…-5°C.

Субота, 10.01: протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Показники термометра коливатимуться від -8 до -5°C.

У неділю 11.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температурні показники — від -7 до -4°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня у Харкові обіцяє прохолодну з снігом та морозами пору.

