Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 5 по 11 января в Харькове, рассказав, чего ожидать.

Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 января в Харькове сделали синоптики и раскрыли, какими будут эти дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 5 по 11 января в Харькове. Начнется все с прохладной поры, однако неделя прогнозируется изменчивой с разными температурными показателями.

В понедельник 5-го числа: в этот день будет идти дождь. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит -3°C, а ночью она упадет до -8°C.

Во вторник, 6.01: температура воздуха опустится до -5°C ночью, днем ​​будет держаться +1°C. На протяжении всего дня в городе будет держаться облачность. Дождь, который днем ​​придет на смену сильному снегу, будет идти до позднего вечера.

Среда, 7.01: в течение всего дня небосвод покроется облаками. Утром и днем ​​будет идти мелкий дождь, вечером ожидается дождь со снегом. Температурные колебания от +1 до +2°C.

Четверг, 8 января: облачность будет держаться до самого вечера. Утром и до позднего вечера будет идти мелкий снег. В течение дня температура будет держаться в пределах -3…0°C.

В пятницу, 09.01: с утра и до самого вечера в Харькове небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти снег. Утром распогодится, но в этот день осадки не ожидаются. Температура воздуха будет держаться в пределах -8…-5°C.

Суббота, 10.01: в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Показатели термометра будут колебаться от -8 до -5°C.

В воскресенье 11.01: В течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температурные показатели от -7 до -4°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 5 по 11 января в Харькове обещает прохладное со снегом и морозами пору.

