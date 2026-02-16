Новий графік руху поїздів в Харківській області буде діяти на кількох важливих маршрутах, які користуються популярністю серед українців, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграмм.
Новий графік руху поїздів в Харківській області вводиться у кілька періодів, проте зміни торкнуться лише окремих експресів. Так, у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні вносяться тимчасові зміни до розкладу руху приміських поїздів на Харківщині. Компанія-перевізник "Укрзалізниця" просить українців уважно ознайомитися з оновленим графіком та заздалегідь планувати свої поїздки.
Зміни, які будуть діяти з 17 лютого
- Із 17 лютого поїзд №6527 курсуватиме за новим маршрутом — із Харків-Пас. до Лозова замість попереднього напрямку до Дубове.
- Водночас тимчасово скасовується рейс №6808 за маршрутом Дубове — Близнюки. Поїзд не курсуватиме до окремого розпорядження.
Зміни, які будуть діяти з 18 лютого
Із 18 лютого також змінюється напрямок низки приміських поїздів:
- Експреси №6812/6822 та №6816/6826 курсуватимуть за напрямком Лозова — Харків-Пас. (раніше — Дубове — Харків-Пас.).
- Експреси №6825/6815 здійснюватимуть рейси Харків-Пас. — Лозова (замість маршруту Харків-Пас. — Дубове).
Крім того, тимчасово припиняється курсування поїзда №6809 за маршрутом Близнюки — Дубове.
Зміни мають вимушений характер і запроваджені з міркувань безпеки пасажирів та працівників залізниці. Жителів регіону закликають стежити за офіційними повідомленнями перевізника та перевіряти актуальний розклад перед поїздкою.
