Як наголошує експерт, війна – це не лише бойові дії, а й інформаційна складова. Якщо ж аналізувати дії України після того, як Трамп заявив, що він виходить із війни Байдена, констатує він, то керівництво нашої країни використовує американську стратегію.

«Цю стратегію використав президент Ніксон у 1960-х роках, коли завершував В'єтнамську війну. Він цю стратегію використав проти Радянського Союзу та північного В'єтнаму», – стверджує Олег Старіков .

За його словами, це виглядає так: демонстрація раціональності, непохитність, натяк на неконтрольовану ескалацію та неможливість поступок, гра на страхах (удари по стратегічним об'єктам Росії), гра на відповідальності союзників (вони повинні допомагати). А мета, розповідає експерт, полягає в тому, щоб, по-перше, союзники більше тиснули на Росію санкціями і постачали нам зброю, по-друге, зберегти внутрішню легітимність, пішовши на поступки, тобто ми проти, але нас змусили. І по-третє, додає він, у нас залишається надія на те, що росія звалиться.

