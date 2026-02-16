Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично надають різні гуманітарні організації та штаби.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі час від часу видають через гуманітарні штаби та благодійні організації, які працюють у різних районах міста, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі працює мережа штабів, де допомогу можуть отримати різні категорії населення за наявності документів. Зокрема, йдеться й про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів.

Звернутися можна до КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР за адресою вул. Гоголя, буд.60 у рн. Олександрівський, а також до пункту на вул. Ринкова, буд. 2 у рн. Заводський.

Допомогу також надають у рн. Вознесенівський за адресою вул. Незалежної України, буд. 55, у рн. Дніпровський у БК «Енергетиків» на бул. Вінтера, буд. 16.

У рн. Хортицький на вул. Запорізького козацтва, буд.17а, у рн. Комунарський у Комунарський районний центр молоді на вул. Ситова, буд.17а.

Окрім державних пунктів, допомогу надає благодійний фонд «Карітас», який підтримує людей, постраждалих від війни, самотніх літніх людей та важкохворих громадян.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі також періодично розподіляють інші гуманітарні ініціативи, які працюють з різними соціальними категоріями населення.

Додаткову підтримку надає Help ЗП ЮА, який займається гуманітарною допомогою для жителів міста. Продовольчу підтримку видають у різний час залежно від наявності ресурсів та гуманітарних програм.

Тому мешканцям радять регулярно перевіряти офіційні сторінки організацій у соцмережах та на сайтах, щоб не пропустити актуальні оголошення.

